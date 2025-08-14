El Trops Málaga afronta su primer test de pretemporada en Palma del Río

El Trops Málaga disputará este viernes 15 de agosto el primero de los cinco encuentros que tiene previstos para la pretemporada. El primero de ellos se jugará en horario matutino en la localidad cordobesa de Palma del Río, dónde el Trops tendrá enfrente al ARS Naranjas Palma del Río de Primera Nacional, aunque con pasado, incluso, en la Asobal.

Primeros compromisos del curso

El encuentro llega cuando el equipo que entrena Chispi Vázquez apenas ha celebrado diez sesiones dobles de entrenamiento y con mucha carga física acumulada, aunque es momento de empezar a ver cómo va evolucionando el cuadro malacitano, plagado de muchas caras nuevas para el próximo curso.

Un Trops cargado de juventud comienza la pretemporada este fin de semana. / Trops

El equipo palmeño, por su parte, ha incorporado este verano al extremo derecho con nacionalidad estadounidense Rodrigo Campos, el central Isma Gabas, canterano del Bada Huesca de la Asobal, y el pivote argentino José Khalil, procedente del Agustinos de Alicante de la División de Honor Plata.

Convocatoria para el encuentro

Según ha avanzado la dirección deportiva del Trops, la convocatoria para este viernes la formarán por los porteros Jorge Villamarín, Pol Amores y el juvenil Ilya Biryushyn; los especialistas defensivos Adrián Portela y Gerdón; los extremos Isaac García, el también juvenil Álvaro Sánchez, Manu Díaz y Jesús Arca; los laterales Roberto, Jacob Díaz, Pablo Quintero, David Agudo y Jaime Baena; los centrales Nacho Moya y Xavi Camas; y los pivotes Javi García y Víctor Barderas. El duelo se celebrará a partir de las 11.30 horas, en el pabellón El Pandero.

Más encuentros de preparación

Además de este partido, el Trops disputará durante la pretemporada cuatro encuentros más antes de debutar en la liga, dos fuera, frente al Algeciras (20 de agosto), de Primera División Nacional, y ante el Proin Sevilla de la División de Honor Plata (23 de agosto), este último en San Fernando, correspondiente a la semifinal de la XXX Copa de Andalucía.

Más tarde, el Trops recibirá en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos, al Cajasur Córdoba de Balonmano (27 de agosto) y el Mijas (5 de septiembre), los dos también de Primera. El envite ante los cordobeses estará enmarcado en el Memorial Feliciano García Recio, torneo que cumplirá su séptima edición y que cada año recuerda la figura de uno de los nombres propios del balonmano malagueño, el que fuera presidente del extinto Puleva Maristas que debutó en la élite del balonmano español hace precisamente 35 años.

A estos encuentros podría añadirse uno más, ante el Ángel Ximénez Puente Genil de la Asobal, en caso de superar la semifinal de la Copa de Andalucía frente al Proin Sevilla. Si se produjera la clasificación para la gran final, el Trops se mediría a la escuadra pontanesa el sábado 30 de agosto, a las 12.00 horas, en el pabellón Miguel Salas de la localidad cordobesa.