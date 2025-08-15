El Costa del Sol sigue con la pretemporada en Carranque

El Costa del Sol afronta el único partido en casa de la pretemporada en plena Feria de Málaga. Carranque será el escenario, con entrada gratuita, donde las ‘panteras’ se medirán este sábado a las 13.00 horas al Elda Prestigio. Muchas sesiones ya en las piernas que tuvieron su refrenda con las dos victorias del fin de semana anterior, precisamente una ante las eldenses. Ahora toca seguir subiendo peldaños y cogiendo buenas sensaciones, todo con la mirada en el próximo 30 de agosto ante el inicio de la Liga Guerreras Iberdrola.

«Estamos trabajando bien, hemos vuelto de ese primer viaje y dos partidos con muchas ganas y conceptos para trabajar. El equipo lo está asimilando bien y con muchas ganas también de volver a jugar para ver cómo vamos avanzando», explicó en la previa Suso Gallardo, que habla del conjunto dirigido por José Ignacio Prades: «Es un equipo de Liga Guerreras Iberdrola y uno de los mejores entrenadores, te propone muchas cosas. Eso es importante de cara a ese proceso de trabajo que tenemos en mente para llegar a la primera jornada en las mejores condiciones. Es una buena piedra de toque para seguir avanzando y llegar a ese ecuador de la pretemporada».

Convocatoria

El entrenador malagueño no podrá contar este sábado con Silvia Arderius, además de Nayra Solís y Bárbara Vela (lesionada en Elche del tobillo). Por su parte, entran en la convocatoria las canteranas Martina Villalva y María Ocaña. «Sabemos que es una fecha complicada, aunque jugamos a una buena hora para venir a ver el partido y luego irse a la feria. En las pretemporadas es complicado buscar rivales que quieran venir a Málaga y agradecidos al Elda Prestigio por devolvernos la visita y así poder jugar en casa», cerró Suso Gallardo.

En plena Feria, el Costa del Sol Málaga regresa a casa y lo hará de forma puntual. Después, seguirá preparando la pretemporada con varias visitas antes de dar comienzo a otro curso más que ilusionante para las ‘panteras’.