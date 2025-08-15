El Trops supera con nota su primer test de pretemporada (24-32)

El Trops Málaga pasó por encima del Ars Naranjas Palma del Río en su primer test de pretemporada disputado este viernes en el pabellón El Pandero de la localidad cordobesa. El debut de los pupilos de Chispi Vázquez se saldó con nota, tras ganar con solvencia, por el resultado de 24-32, ante un rival que, si bien se encuadra en el grupo F de Primera Nacional, la pasada campaña acabó en sexta posición.

Victoria en el primer cruce de pretemporada

Aunque el cuadro local intentó jugar sus bazas en el arranque, el Trops Málaga, plagado de juventud, fue poco a poco haciéndose con el control del partido y ampliando su renta. Así, alcanzado el ecuador del primer acto, los malagueños vencían por 6-10. El ‘baby Trops’ corría y ofrecía minutos de calidad, pese a que apenas lleva diez sesiones dobles de entrenamientos y todavía tiene mucho más margen de mejora.

A falta de siete minutos para la conclusión del primer tiempo, el conjunto de la Costa de Sol superaba al Ars Naranjas Palma del Río por una ventaja de seis tantos (8-14). Eso sí, las piernas empezaban a pesar en los compases finales del choque, y el calor y el esfuerzo físico se dejaban notar en el 40x20. Sin embargo, pese a que el Trops se vio obligado a bajar la intensidad, lo que fue aprovechado por los locales que consiguieron tres dianas, la fluidez ofensiva de los malacitanos sirvió para que los azulones se marcharan al vestuario ganando por el resultado de 11-18.

Nacho Moya, jugador del Trops, durante el encuentro. / Trops

Reanudado el juego, el Trops cambió el planteamiento para ajustar la defensa. Este movimiento estratégico influyó claramente en el marcador final. De hecho, durante los 13 primeros minutos, el cuadro palmeño solo consiguió cinco tantos, los mismos que anotó el Trops. El encuentro había entrado en una fase de contención, con intercambio de golpes en uno y otro lado. Sin embargo, traspasado el minuto 15:00, ambos conjuntos se fueron a la carga y, aunque el Ars Naranjas Palma del Río pudo al fin entonarse en ataque, el partido concluyó con el triunfo del Trops Málaga por 24-32.

El nuevo fichaje Jacob Díaz, ex de Los Dólmenes, fue el máximo anotador de los malacitanos, con siete dianas, seguido de Manu Díaz, con cinco, y Javi García y Nacho Moya, ambos con cuatro.

Las impresiones del entrenador

Al término del primer test de pretemporada, Chispi Vázquez, técnico de la escuadra malagueña, hizo una valoración de lo vivido en Palma del Río. Así, para el entrenador sevillano del Trops, el partido se rompió a favor de su equipo “a partir de los quince primeros minutos”, precisó. “Desde ese momento, nos fuimos de seis y siete goles de diferencia. Es verdad que nos costó un poco más al inicio de la segunda parte, porque estuvimos menos fluidos en ataque y, sobre todo, porque tuvimos menos rapidez en el saque de centro, pero en los últimos quince minutos volvimos a dar un buen arreón y nos marchamos a una diferencia de diez y doce goles, que es para estar contentos”, subrayó Chispi Vázquez.

En cuanto a cómo vio a sus jugadores en este encuentro, el técnico del cuadro de Málaga insistió en que las primeras sensaciones “son positivas”, remarcó. “Estoy contento con el resultado, contento con la implicación y el compromiso de los chicos. Ya se han visto algunos destellos de lo que nos gustaría que fuese nuestro equipo. Mantuvimos en el partido un ritmo bastante alto. También defendimos por momentos bastante bien, pero nos falta tener esos automatismos que son propios de un equipo que lleva más trabajo encima”, comentó Vázquez.

“Insisto, estoy contento con el resultado, contento con la actitud, contento con el trabajo de estas dos semanas y de cómo se ha plasmado hoy en Palma del Río. Lógicamente, todavía hay muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando y mejorando, pero estoy muy satisfecho con lo que llevamos trabajado. Sabemos en qué tenemos que mejorar y somos conscientes de que estamos poniendo la primera piedra a este nuevo proyecto. Tenemos por delante más partidos y entrenamientos para afianzar el trabajo”, señaló Chispi Vázquez.

Próximos compromisos

El siguiente compromiso del Trops esta pretemporada será el próximo miércoles, 20 agosto, en Algeciras ante el cuadro algecireño de Primera Nacional, otro de los aspirantes al ascenso a la categoría de plata del balonmano español.