El Costa del Sol sigue sumando en pretemporada (22-19)

Las panteras de Suso Gallardo vencieron al Elda Prestigio (22-19) en el único test de preparación que jugarán delante de su afición en Carranque

El Costa del Sol Málaga se impuso al Elda Prestigio en el amistoso jugado ayer en Carranque.

El Costa del Sol Málaga le brindó un triunfo a su gente en el primero y único partido que jugarán en casa en esta pretemporada. Curiosamente equipo y afición no se volverán a ver las caras hasta el 3 de septiembre, cuando el Elda Prestigio visite Carranque aunque ya en la Liga Guerreras Iberdrola. Segundo amistoso ante las eldenses, que volvió a caer del lado de las panteras (22-19). Dominio de principio a fin con brillo intermitente, propio de estas alturas, en una mañana que será recordada de manera especial por el debut con el División de Honor de las canteranas María Ocaña y Martina Villalva, que tuvieron sus primeros minutos.

Las malagueñas salían con fuerza al parqué y era Estela Doiro la que hacía daño para abrir hueco (5-2). Se estrenaba la primera equipación en las locales, en lo que era un día marcado en la preparación. El sábado de Feria no ayudaba a un gran ambiente, aunque era ruidoso. Comprimía el conjunto de José Ignacio Prades (6-5), aunque volvían a estirar hasta el 10-6 ya con rotaciones en pista. Alice Fernandes ayudaba en portería. Momentos alternos para marcharse al descanso con el mando (14-10).

Nicxon Clabel desequilibraba y aumentaba la renta, en lo que Sole López le cogía el testigo (21-15). La máxima del choque y había tiempo muerto visitante. Servía para maquillar en la recta final hasta el 22-19. Tres de tres para las panteras, pese a que la trascendencia del resultado sea menor ahora, que continúan escalando hacia arriba. Ahora queda la última semana de trabajo a la que se le pondrá la guinda con el estreno en la prestigiosa Summer Bag en León.

