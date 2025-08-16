El Costa del Sol sigue sumando en pretemporada (22-19)

El Costa del Sol Málaga le brindó un triunfo a su gente en el primero y único partido que jugarán en casa en esta pretemporada. Curiosamente equipo y afición no se volverán a ver las caras hasta el 3 de septiembre, cuando el Elda Prestigio visite Carranque aunque ya en la Liga Guerreras Iberdrola. Segundo amistoso ante las eldenses, que volvió a caer del lado de las panteras (22-19). Dominio de principio a fin con brillo intermitente, propio de estas alturas, en una mañana que será recordada de manera especial por el debut con el División de Honor de las canteranas María Ocaña y Martina Villalva, que tuvieron sus primeros minutos.

Las malagueñas salían con fuerza al parqué y era Estela Doiro la que hacía daño para abrir hueco (5-2). Se estrenaba la primera equipación en las locales, en lo que era un día marcado en la preparación. El sábado de Feria no ayudaba a un gran ambiente, aunque era ruidoso. Comprimía el conjunto de José Ignacio Prades (6-5), aunque volvían a estirar hasta el 10-6 ya con rotaciones en pista. Alice Fernandes ayudaba en portería. Momentos alternos para marcharse al descanso con el mando (14-10).

Nicxon Clabel desequilibraba y aumentaba la renta, en lo que Sole López le cogía el testigo (21-15). La máxima del choque y había tiempo muerto visitante. Servía para maquillar en la recta final hasta el 22-19. Tres de tres para las panteras, pese a que la trascendencia del resultado sea menor ahora, que continúan escalando hacia arriba. Ahora queda la última semana de trabajo a la que se le pondrá la guinda con el estreno en la prestigiosa Summer Bag en León.