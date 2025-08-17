El Estrella del Viento, al asalto de la Copa del Rey de Clásicos

El Estrella del Viento Equipo de Regatas cumplió el pasado verano 25 años compitiendo al más alto nivel del mundo de la vela, y este verano tiene en su punto de mira la Copa del Rey de Clásicos, que se disputa a finales de este mes de agosto en Mahón.

El malagueño Manuel Martínez, director del equipo, atiende a La Opinión de Málaga unos días antes de marcharse junto al resto del equipo a Palma de Mallorca, dónde les espera la XXX Regata Clásica de las Islas Baleares, última parada previa antes del gran reto de la Copa del Rey. «Nosotros no vamos sólo a participar en una regata, que ya es importante. Nosotros vamos, con la tripulación que tenemos y la optimización del barco, a intentar ganar la Balear y la Copa del Rey», sentencia Martínez, mostrando la ambición que rodea al proyecto este mes de agosto.

Después de los éxitos logrados con la embarcación Seventy, el Estrella del Viento hará uso de un nuevo navío. Un modelo Lotus 40 Escandinavia de 1973, de nombre Barlovento, un término que en el mundo de la navegación hace referencia a la dirección de la que provienen los vientos.

Grandes nombres

El equipo a bordo de la embarcación Barlovento dispondrá de grandes nombres del mundo de la vela de nuestro país. La plantilla incluye a Domingo Torres (armador), Dani Cuevas (patrón), Nando Rita, Pepote Ballester, Pachi Rivero, Antonio Posada, A. Medina, Guillermo Cervera, el propio Manuel Martínez, Javi Almagro, Guillermo Rodríguez, Chato Domecq, Adolfo Serrano, Jorge Haenelt y Juanlu Benavides. Una plantilla que incluye campeones olímpicos, del mundo y varios títulos en Copas del Rey.

En tierra, Pedro Aragón (preparador físico), Paco Tembury (médico), y el gran Félix Gancedo, leyenda viva de la vela española, cómo director deportivo. Además, cuentan un año más con el apoyo de Ainhoa Arteta como madrina.

"Gente muy buena"

El propio Manuel Martínez destaca el nivel de su equipo, pero advierte. «Llevamos gente muy buena, pero es que los demás barcos van igual. No somos los únicos que llevamos medallas de oro o campeones del mundo», señalando el enorme nivel que existe en este tipo de competiciones.

No se queda atrás el currículum del Estrella del Viento, que a lo largo de más de dos décadas de actividad, y con un equipo por el que han pasado más de 200 tripulantes, acumula un palmarés envidiable. Dos títulos de la Semana Clásica de Puerto Sherry, una Copa de España de Clásicos, y el honor de ser el único equipo andaluz en llevarse la Regata Clásica Puig de Barcelona.

Miembros del Estrella del Viento, compitiendo en una regata el pasado verano. | LA OPINIÓN / l.o.

Alto nivel

«Este tipo de regatas es como si fuera un campeonato del mundo. Vienen barcos de Nueva York, de Mónaco, de distintos sitios del planeta. Todos con tripulaciones que han ganado medallas en los últimos años. La gente que navega en barcos clásicos son todos de muy alto nivel», comenta Martínez, que destaca la preparación de las 50 embarcaciones que participarán en las regatas de la próxima Copa del Rey de Barcos Clásicos.

Muchos de los participantes en esta regata clásica participaron también en la Copa del Rey de este mismo verano, celebrada también en Palma de Mallorca. Una muestra de cómo esta categoría mantiene un alto nivel competitivo, prácticamente igual al de las disciplinas más actualizadas.

En total, 16 países participarán este año en esta Copa del Rey clásica, y Barlovento y el Estrella del Viento Equipo de Regatas serán uno de los dos únicos representantes andaluces del certamen.

Los barcos clásicos, piezas de museo sobre el agua

Desde 2017, el Estrella del Viento participa en competiciones de clásicos, una modalidad que es tan espectacular como compleja: «Es como sacar barco de un museo, optimizarlo y prepararlo para competir al máximo nivel».

Podemos imaginar las regatas clásicas como exhibiciones, como una manera de mirar al pasado, pero nada más lejos de la realidad. La inversión de equipos, patrocinadores y armadores en estas competiciones es altísima, incluso mayor que en disciplinas más modernas y actuales: «La diferencia entre mantener un barco de fibra de carbono moderno y uno clásico es abismal. Estamos hablando de navíos que son reliquias, cuyo mantenimiento es mucho más costoso».

Estas piezas necesitan una preparación mucho más exhausta que embarcaciones modernas, normalmente fabricadas en fibra y con los máximos avances en tecnología: «Al preparar el barco buscamos optimizar lo máximo posible el rendimiento del casco, el rozamiento de éste con el agua. Se ha lijado muy a conciencia, o cómo se dice en el mundillo, se ha inerciado. Que no tenga boquete, que no tenga costra, que esté todo lijado, uniforme…», un proceso costoso, pero necesario si se quiere optar a las victorias.

Y es que las regatas aúnan un compendio enorme de factores, que pueden separar por una fina línea a los navegantes del fracaso y la gloria. Hay muchos condicionantes, el primero de ellos, por supuesto, el barco. «Tiene que ser un barco optimizado, preparado, con unas velas competitivas, con una buena tripulación, que tenga una mentalidad del equipo ganador…», comenta el director del Estrella del Viento.

Cómo cruzar el Estrecho

Estas regatas comienzan mucho antes de lo que la gente puede llegar a pensar: «La regata empieza desde que sales del puerto base, en nuestro caso ha sido Puerto Sherry (Cádiz). Luego partió a Benalmádena, el próximo puerto base, y luego Palma, para la Clásica de Baleares. Después se va a Mahón, para la Copa del Rey, y una vez terminado el barco vuelve al puerto base que es Benalmádena. Estos barcos van navegando en remolque. Tienes que buscar las puertas para poder cruzar el Estrecho, para poder cruzar el Cabo de Gata, para cruzar el Cabo de Palos… es un mundo. Todo lo que pase durante ese viaje afecta a lo que puedas hacer luego en competición».

No todo acaba ahí, porque navegar es toda una ciencia, más aún a este nivel competitivo. «Por supuesto, que las maniobras salgan todas bien, que se sepa en el campo de regata por dónde ir y no equivocarte. No equivocarte en las maniobras que se hacen en un barco es muy complicado, porque son inmensas», destaca Martínez, que añade: «Y todo eso unido al factor suerte, que en todos los deportes existe».

A pesar de los diferentes factores que pueden afectar al resultado de una competición, Garrido tiene claro que dentro de lo que sí puedes controlar, debes procurar llevar siempre lo mejor: «El deporte es así. No quiere decir que por llevar el mejor equipamiento y los mejores deportistas vayas a ganar, pero es la única manera de tener posibilidades».

La importancia de los patrocinadores

El director deportivo del Estrella del Viento hace hincapié en el papel clave que juegan todas las instituciones patrocinadoras, cuya aportación es vital para el equipo: «Son muy importantes Junta Andalucía Turismo, Diputación de Málaga - Senda Azul, Ayuntamiento Rincón, Reserva del Higuerón Prive, Ocean PLATFORM Marinas, ⁠G Trocadero, ⁠Puerto Deportivo Benalmádena, KIff - Kiff…», todos ellos hacen posible que el Estrella del Viento Equipo de Regatas pueda competir y llevar el nombre de Málaga y Andalucía a lo más alto.

Por otro lado, Martínez resalta la relación de su equipo con la Fundación Olivares, que ayuda a niños con cáncer y sus familiares, realizando actividades y brindando su apoyo durante su enfermedad. En definitiva, las acciones del Estrella del Viento van más allá de lo que ocurra sobre el mar.

Manuel Martínez y todo el equipo del Estrella del Viento se preparan ya para una de las regatas más importantes del Mediterráneo, con el objetivo de volver a colocar el nombre de la vela malagueña en lo más alto.

