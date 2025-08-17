Dos «ojos de halcón», por equipo y partido en Primera RFEF

De momento no habrá VAR en Primera RFEF. Pero la competición en la tercera categoría del fútbol español, donde militarán esta temporada Antequera, Juventud de Torremolinos y Marbella, como representación del balompié malagueño, va a disponer de una herramienta para el rearbitraje que recuerda y mucho al tradicional «ojo de halcón» que los tenistas activan en caso de duda sobre la decisión de los jueces.

El nuevo sistema se pondrá en marcha nada más que comience a rodar el balón en Primera RFEF, el último fin de semana del presente mes de agosto. La Real Federación Española de Fútbol sostiene que será un paso hacia «la excelencia en sus competiciones oficiales». Y argumenta que se trata de apostar de manera decidida, junto a la escuadras participantes en esta categoría, por dotar a la Primera Federación Versus E-Learning de todos los recursos «para que el fútbol esté a la altura de los profesionales, los clubes y las aficiones».

Acuerdo televisivo

El acuerdo parte de una innovación adicional, la que parte de lo suscrito junto a LALIGA+ y Movistar+, de forma que sean ofrecidos a todos los aficionados encuentros cada fin de semana de todas las jornadas. El organismo ue regula la competición recuerda que el sistema de «video arbitraje» previsto se encuentra en fase de ensayo por la FIFA y la IFAB y va a dotar a la categoría de un «mayor rigor y transparencia arbitral», así como de una «mejora del espectáculo».

Este año constituye una herramienta novedosa en la Copa Mundial Masculina Sub-20, que se celebrará el próximo mes en Chile, pero ya se ha utilizado en anteriores torneos como la Copa Mundial Femenina Sub-20 Colombia 2024 o la Copa Mundial Femenina Sub 17 de República Dominicana 2024. «La herramienta no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo, por lo que los entrenadores serán los encargados de solicitar la revisión de las decisiones o incidencias de un partido», relata la propia FIFA.

Acciones en juego

Los supuestos en los que podrá requerirse la intervención con ayuda del vídeo serán en acciones de gol o de «no gol», penalti o «no penalti», tarjeta roja directa o en casos de «confusión de identidad». Para solicitar la revisión, los entrenadores deberán entregar una tarjeta al cuarto árbitro en el momento justo en el que se produzca la acción, con lo que se pretende evitar «retrasos excesivos» en los encuentros.

Cada entrenador dispondrá de dos solicitudes de revisión por partido y, en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recuperará la solicitud. Cabe destacar que una vez realizada la petición, es decir, la tarjeta de revisión sea entregada al cuarto árbitro, ya no podrá retirarse. Las revisiones se llevarán a cabo junto al terreno de juego, donde existirá un monitor desde donde los árbitros principales llevarán a cabo la verificación. Esa pantalla recordará a la de las revisiones que, en el fútbol profesional y con la ayuda del VAR, permiten que el colegiado vea las acciones dudosas.