La Feria de Málaga ya acumula todo un fin de semana de gentío, de música y botellón, de millones de luminarias, de maletas de camino al hotel y colapsos viarios, aún más, de camino al tren o a pillar el avión a toda carrera. Es lo que tiene esto de pasar la mediación de agosto en la capital de la Costa del Sol. Las calles del casco histórico, como las del Real del Cortijo de Torres, lucen sus mejores galas. Y por unos días buena parte del comercio echa el cierre. Hasta quedan aparcadas, por cuestiones de salubridad y logística, las tradicionales partidas nocturnas de ajedrez en mitad de calle Larios.

Porque en una de las arterias urbanas más reconocibles y reconocidas de España se juega al ajedrez cada martes, jueves y sábados. Son encuentros que en función de la época del año resultan más o menos participativos. No hay un número fijo de tableros sobre los que disputar las partidas. Pasé el martes pasado para echar un vistazo y no había menos de una veintena de jugadores.

La Feria de Málaga representa obligado paréntesis a una práctica que congrega a aficionados llegados desde todos los rincones del planeta. Porque la tradición de jugar al ajedrez, reconocido como deporte por el Comité Olímpico Internacional (COI), no entiende de fronteras. Es de las disciplinas más asentadas en el globo terráqueo y, si no ha pasado de ser deporte de exhibición en unos Juegos Olímpicos, es como consecuencia de ese histórico argumento de que el esfuerzo físico es imprescindible para poder entrar en el programa oficial que cada cuatro años prepara el propio COI.

Este verano no es un verano cualquiera para aquellos que juegan al ajedrez en calle Larios. Allá por el mes de mayo fallecía el impulsor de estas partidas populares: José Antonio Sánchez. Fue el creador de un club del que han llegado a formar parte cerca de medio millar de aficionados. Rozaba los 70 años y había nacido en el barrio de la Trinidad. Pero emigró muy joven a Barcelona y después a Francia.

Nada más jubilarse regresó a su ciudad de origen y tuvo la brillante idea de importar una práctica callejera asentada en el patio central del edificio de la Antigua Bolsa de la ciudad de Lille. Las primeras partidas de ajedrez en calle Larios se remontan a los primeros meses de 2019. Cuentan algunos de los integrantes del club que hoy es ya multitudinario que Sánchez se cruzó con joven francés que, provisto de un tablero de ajedrez y de un cartel en su lengua natal, animaba a los viandantes a disfrutar de este deporte, aprovechando como mesa uno de los amplios bancos de la principal vía malagueña.

Con la ayuda de WhatsApp y un multitudinario grupo al que se fueron sumando más y más personas, hasta superar los 400, este malagueño con acento francés terminó por extender su afición y darla a conocer a aficionados de todo el mundo que ya saben dónde poder jugar unas partidas aún de vacaciones en la Costa del Sol.

Lo que a primera vista más llama la atención, del legado de este trinitario ya eterno, es esa magia que en las noches estivales rodea a todas estas partidas espontáneas. Observas cómo un adolescente se mide a quien bien puede ser su abuelo; o cómo un viajero oriental mide su talento, en el tablero de las 64 casillas, a otro aficionado que bien parece nacido en sus antípodas. Esas estampas dan cuenta del profundo carácter cosmopolita de esta provincia.

Y la semilla que hace poco más de un lustro sembró José Antonio Sánchez, todo sea dicho, nos coloca también en términos culturales dentro del sendero de las ciudades más visitadas del planeta. Hace justo un año paseábamos por Nueva York y, a pocos metros del famoso edificio Flatiron, en la quinta Avenida, mesas y sillas públicas lo mismo te servían para tomar algún refrigerio o tentempié como para improvisar partidas de ajedrez con tus amigos.

O en el país de adopción de Sánchez, más concretamente en la capital parisina, hace unas cuantas semanas también observábamos con nuestros propios ojos cómo este deporte tomaba de manera multitudinaria una pintoresca plaza a escasa distancia de la Torre Montparnasse. Qué mejor manera de entretener y de estrechar lazos de amistad entre personas de la más diversa condición y cultura. Así lo entendía José Antonio, al que calle Larios le debe otro punto de encuentro más.

