Vela
El Estrella del Viento, segundo en la XXX Regata Clásica de las Islas Baleares
El equipo malagueño acaricia el triunfo con la embarcación Barlovento en la clase Espíritu de la Tradición
L. O.
El equipo malagueño Estrella del Viento acabó en segunda posición la XXX Regata Clásica de las Islas Baleares, después de terminar con la embarcación Barlovento a apenas dos puntos del ganador, el yate Celesti di Mare patroneado por Amador Magraner y del club local Pollensa. Los costasoleños que iban comandados por Patxi Rivero han demostrado que serán uno de los rivales a batir en la Copa del Rey de Vela de Barcos Clásicos, que se disputará del 26 al 30 de agosto en las aguas de la costa de Menorca.
Recordemos que el Estrella del Viento Equipo de Regatas cumplió el pasado verano 25 años compitiendo al más alto nivel del mundo de la vela, y este verano tiene en su punto de mira la competición con la que se cerrará el mes en Mahón. El director del Estrella del Viento, Manuel Martínez, ya avanzó a este periódico que no se trataba de únicamente de "participar en una regata, que ya es importante. Nosotros vamos, con la tripulación que tenemos y la optimización del barco, a intentar ganar la Balear y la Copa del Rey". Pues dicho y hecho.
