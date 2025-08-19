Rashford: "Necesito ser feliz para jugar mi mejor fútbol"

"Me merecía el sol". Y mira hacia arriba, sonriendo. Más allá de la valoración climática tras una vida en Manchester, transmite Marcus Rashford la paz de quien se sabe ante un nuevo amanecer. Camina despacio por la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sin prisa. A él le tocó ser un niño prodigio. Sabe lo rápido que puede pasar todo. No es nada habitual que un futbolista de primer nivel, acostumbrado desde que era un crío a la presión de la industria, los medios y los hinchas, aproveche su día de descanso para acudir a su lugar de trabajo y conceder una entrevista. Rashford, a sus 27 años, se sabe ante una oportunidad única en el Barça.

Desde que llegó, transmitió la ilusión de estar donde quería y poder formar parte de algo grande. ¿Cómo se siente en este equipo y en esta ciudad?

Muy bien. Todo es nuevo, y muy bueno. Todavía me estoy adaptando, pero sí, es una ciudad hermosa. Vivo con ilusión mi tiempo aquí.

¿Qué es la felicidad para usted?

[Se concede unos segundos para pensar]. Simplemente, significa que cuando te despiertas sientes esa emoción por comenzar el día. Es un sentimiento difícil de explicar. Pero que sabes cuándo lo tienes y cuándo no.

Marcus Rashford, durante su entrevista a este diario. / Dani Barbeito

Llega al Barça con 27 años, cedido, después de pasar por momentos difíciles. ¿Siente que está en un momento crucial de su carrera?

Todos los momentos de una carrera son cruciales. Para mí, es otro desafío. Estoy aquí porque es lo que quiero. Mi objetivo es ganar.

Pero cuando mira más allá, ¿se ve haciendo historia en el Barcelona y dejando su huella?

Sí, seguro. Pero también creo que en una entidad tan histórica como esta, todos los futbolistas solo juegan un pequeño papel. Sería genial para mí poder ayudar en esa historia. Pero, como dicen ustedes, esto es una cesión por ahora, así que tengo que tomarlo día a día, hacer lo mejor y disfrutar del camino.

Lleva ya unas semanas en el Barça, y en un vestuario que principalmente no habla su idioma. En esos casos, lo primero que se aprende de la lengua son los tacos. ¿Cómo le está tratando el vestuario y cuál es la palabra que más has escuchado hasta ahora?

Cuando se divierten entre ellos, me dicen “sweetie” ['chuche']. No sé qué significa, pero es gracioso que te hablen así [ríe]. Sí, sí, saben que estoy intentando aprender español. Creo que para mí es importante aprender lo antes posible. Así que es estimulante. Siempre estás aprendiendo, y eso es bueno. Me emociona.

¿Y quizá catalán?

El catalán es difícil. Supongo que mientras esté aquí aprenderé un poco, y espero que me ayude a entender más la cultura de Cataluña, que también quiero hacerlo.

Marcus Rashford, durante su entrevista a este diario. / Dani Barbeito

¿Cómo se vio en su debut en Mallorca?

Estuvo bien, fue una nueva experiencia, aunque agradable. Pero cuanto más juegue en esta liga, mejor seré. Y también fue bueno empezar la temporada con una victoria. Es cierto que el partido fue extraño, con dos tarjetas rojas. Pero era importante ganar.

¿Cómo cree que se adaptará?

Nunca lo sabes con certeza, pero desde el principio me he sentido cómodo. En el campo, claro que iré aprendiendo más con cada partido. Pero el punto de partida es muy bueno. Cuantos más partidos vengan, más aprenderé. El Barça es el lugar más fácil para disfrutar y aprender fútbol.

Flick le está usando en dos posiciones, delantero y extremo. Ha dicho que a veces es difícil ser un 9 regular, porque no es tan egoísta y piensa más en el pase que en el gol. ¿Es diferente en el Barcelona? ¿Siente que puede impactar en ambas posiciones? ¿Qué prefiere?

Puedo jugar en ambas posiciones, pero al final lo que importa es ayudar a marcar y asistir. No me importa en qué posición juegue. Creo que los futbolistas a mi alrededor son muy buenos y hacen buenos pases, así que si hago buenas carreras y en el momento adecuado, siempre puedo crear y marcar goles.

¿Qué puedes decirnos sobre Lamine Yamal?

Es un talento top, un jugador top. Lo más sorprendente es lo maduro que es para su edad. Cómo piensa y juega. Está muy por encima de su edad. Es emocionante jugar con él y con otros también. Estoy adaptándome al cambio de ambiente, ritmo y fútbol, y el mejor lugar para hacerlo es en el campo. Cometeré errores, pero también aprenderé mucho y mejoraré. La calidad de los futbolistas ayuda mucho.

¿Cree que Lamine puede ganar el Balón de Oro?

Sí, seguro. Si no lo gana este año, lo ganará en el futuro. Dembélé, Raphinha, todos lo merecen. Es difícil escoger a uno, pero todos son maduros y han tenido una temporada fantástica. Lamine es tan joven que seguro que lo ganará.

Hemos visto a Lamine en televisión y en partidos, pero no lo conocemos en el vestuario ni como persona. ¿Qué tipo de persona es? ¿Es el jugador más talentoso con el que ha jugado?

Como persona, es un chico de 18 años, siempre divertido, riéndose, gastando bromas con los demás. Estimula estar en un vestuario con tantos jóvenes. Me recuerda a cuando yo tenía su edad... Y sí, es el más talentoso con el que he jugado. He visto a pocos con el impacto que él tiene sobre el juego. Quizá Ronaldo Nazario, ‘El Fenómeno’. Tener esa influencia en el campo siendo tan joven y de manera tan consiste es increíble. Tiene una larga carrera por delante, y espero que mantenga su nivel e incluso mejore.

¿Ronaldo Nazario fue su ídolo?

Sí, fue uno de mis jugadores favoritos cuando era joven, y aún me gusta ver algunos partidos antiguos suyos. La posición de delantero, eso sí, ha cambiado mucho. Pero para mí es mi desempeño favorito.

Marcus Rashford, durante su entrevista a este diario. / Dani Barbeito

¿Cuál es su mayor virtud?

Creo que es mi movimiento sin balón. Pero puedo hacer muchas cosas y disfrutar del juego, aunque lo más divertido es marcar y asistir. Mi razón principal es ganar. Y para ganar necesito estar feliz, porque así juego mi mejor fútbol.

Quizás este equipo pueda ganar la Champions League.

Sí, seguro. No solo la Champions, sino todo. Tuvo una gran temporada el año pasado. Ahora se trata de olvidarlo, intentar repetir y mejorar.

Hace unos días dijo que la clave para tener éxito en un club grande es que tenga unos fundamentos y una identidad que estén por encima de jugadores y entrenadores, que solo así se consiguen títulos como la Champions. ¿Lo ve en este Barça?

Sí, tienen los principios, si no no habrían ganado tres trofeos la temporada pasada. La mentalidad y motivación son altas, no veo por qué no podríamos ganar todos los trofeos que disputamos. Para mí el equipo está listo para ganar. Solo quiero ayudar al equipo como pueda. La temporada es larga y el fútbol impredecible, pero el equipo y el cuerpo técnico tienen mentalidad fuerte para enfrentar cualquier reto.

¿Qué hace a Pedri tan especial?

Si no supieras su edad, pensarías que tiene 28 o 29 años porque es muy maduro y entiende el juego perfectamente. Juega a su propio ritmo y eso hace que sea fácil para los delanteros estar con él.

A los jugadores les gusta Hansi Flick porque es muy comunicativo. Habla con todos y es directo. ¿Qué tipo de entrenador encontró y de qué han hablado estas primeras semanas?

Es un entrenador muy directo. Eso es importante, especialmente con tantos jóvenes en el equipo, donde la dirección tiene que ser clara. Su motivación es muy alta para hacerlo mejor que la temporada pasada. Eso es lo principal para creer que el equipo tendrá éxito. Es un técnico especial que sabe trabajar con jugadores especiales. Estoy ilusionado.

Marcus Rashford, durante su entrevista a este diario. / Dani Barbeito

¿Qué es el fútbol para usted? ¿Es todo o casi todo?

Para mí personalmente… El fútbol es mi vida. ¿Sabes? Es mi vida desde que era muy, muy joven. En realidad, no conozco otra cosa. Así que el vínculo que tengo, no solo con mi carrera sino con el deporte en general, es enorme y no espero que se vaya. Pero sí, siempre es bueno ser feliz cuando juegas a fútbol. Es la razón por la que empecé en esto.

Cuando era un niño, vivió en barrios difíciles en Manchester. ¿Qué recuerda de esa época? ¿Fue difícil para usted?

No, porque para mí era lo normal [sonríe]. Crecí en ese entorno, así que no recuerdo que fuera tan difícil. Sé que para mi madre tal vez fuera más duro. Pero para mí era lo normal. Todos mis amigos son del mismo barrio, íbamos siempre juntos. Aquella era mi vida normal.

¿Qué significa su madre para usted?

Alguien muy importante. Lo que ella nos dio a mí y a mis hermanos, nunca se lo podré pagar. Ella sabe lo agradecidos y felices que estamos, y eso me hace muy feliz.

Ella le dijo en una ocasión: “Nada sale gratis”.

Es verdad. Nada en la vida es gratis. Siempre hay un coste, y cuando digo coste, la gente piensa en dinero. Pero siempre hay un efecto posterior por cada decisión que tomas. Las grandes decisiones tienes que tomarlas con tiempo y confianza porque puede que no tengas otra oportunidad.

Ha estado ayudando a niños en dificultades durante años en Inglaterra [es miembro de la Orden del Imperio Británico y también fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Manchester por su activismo para mejorar la alimentación infantil y la lucha contra la pobreza]. ¿El ayudar, es uno de sus objetivos en la vida?

Trato de mejorar lo que ellos ya tienen. Para mí, los niños son el futuro del país, del mundo. Así que es nuestro deber, como adultos, protegerlos y darles la oportunidad de ser lo mejor que puedan ser.

Es usted una persona muy reflexiva en la vida y en el fútbol. ¿Cree que eso le ayuda o le perjudica como futbolista? Porque cuando piensas mucho a veces es difícil en el juego.

Creo que depende del futbolista. Recuerdo que cuando era muy joven no solía pensar demasiado. Pero cuando llegué a los 15 o 16 años, comencé a pensar más en detalle y eso me ayudó a entender en cómo piensa un defensor para pararme. Así que a mí funciona, pero no creo que sea el camino para todos.

Cuando era un niño y estaba en la academia del Manchester United, estaba Wayne Rooney cerca y todos se hacían fotos con él. Y usted le dijo a su hermano: "No necesito esa foto, porque jugaré con él en el futuro". ¿Ha tenido esta confianza durante toda su carrera? ¿De dónde viene?

Creo que la confianza viene de dentro. No es solo en el fútbol, espero tener confianza en la vida y siempre trato de imaginar los mejores resultados en mi cabeza. Eso ha sido así desde pequeño. No sé si cuando dije aquello estaba siendo confiado o simplemente tenía la determinación de poder jugar con uno de mis futbolistas favoritos. Así que sí, quizás era confianza. O simplemente un sueño.

