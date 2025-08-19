El Trops afronta su segunda cita de pretemporada

Después del cómodo triunfo en Palma del Río, el Trops Málaga afronta este miércoles su segundo compromiso de pretemporada. Así, el conjunto de la Costa del Sol se medirá de nuevo a otro histórico, que en la actualidad milita en Primera Nacional y que, a priori, luchará por el ascenso a la División de Honor Plata, como es el Dypre Algeciras, que, precisamente, la campaña anterior, tocó con la tema de los dedos el ‘play-off’, tras igualar en puntos a La Salle Córdoba, que fue el segundo equipo del grupo F de la categoría de bronce del balonmano nacional.

El duelo entre el Algeciras y el Trops, un clásico de cada verano, se celebrará a las 20.00 horas, en el pabellón Ciudad de Algeciras. El equipo algecireño, liderado por Gonzalo Cervera, ex del Trops, se ha reforzado este verano con el experimentado portero argentino Lautaro Fernández, que procede del Zamora, y con el joven primera línea Pablo Medina, que ha llegado procedente del Base Villaverde, con el que firmó 125 goles el pasado curso.

El extremo malagueño Manu Díaz recordó que la pretemporada «está siendo muy dura, con muchas sesiones, mucho gimnasio y carrera, pero así debe ser, si queremos imprimir un modelo de juego más dinámico», comentó. «Estamos trabajando en base a ello. Estamos haciendo transiciones rápidas, contragol, contraataque… Si nuestra idea es mantener un ritmo alto, no queda otra que trabajar duro el físico. Estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Estamos muy implicados y el cuerpo técnico, igual o más. Así que, por esa parte, estamos todos muy contentos», recalcó Manu Díaz.

En cuanto al envite frente al Algeciras, el jugador del Trops manifestó que, aunque el adversario sea de una categoría inferior, «este tipo de partidos te exige dar lo máximo. Y para eso está la pretemporada», subrayó. «Jugamos en su casa y, seguro que querrán hacer un buen partido. Este encuentro nos va a servir bastante de cara a la liga. Estamos deseando que empiece ya», concluyó.

Convocatoria

La relación de jugadores para el enfrentamiento de este miércoles sufrirá algunos cambios con respecto al primer partido de pretemporada en Palma del Río. Así, el técnico Chispi Vázquez ha convocado en esta ocasión a los porteros Pol Amores, Eric Romero e Ilya Biryushyn, que entra en la lista, tras no poder debutar la semana pasada por lesión; los especialistas defensivos Adrián Portela y Gerdón; los extremos Isaac García, el juvenil Álvaro Sánchez, Manu Díaz y Jesús Arca; los laterales Roberto Muñoz, Jacob Díaz, David Agudo y Jaime Baena; los centrales Nacho Moya y Xavi Camas; el primera línea Diego Sánchez; y los pivotes Javi García y Víctor Barderas. El meta Jorge Villamarín y Pablo Quintero serán baja segura, por lesión, y Nacho Moya es duda hasta última hora por molestias en la rodilla.

El encuentro en Algeciras también será una buena piedra de toque para preparar la semifinal de la XXX Copa de Andalucía, que el Trops disputará este sábado, a las 12.30 horas, en la localidad gaditana de San Fernando, ante el Proin Sevilla.