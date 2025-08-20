La Copa Andalucía cita al CAB Estepona y al Unicaja Mijas

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol y el Unicaja Mijas disputarán este año nuevamente la Copa Andalucía Viajes Azul Marino 2025. El título, que ya conquistó el curso anterior el equipo cajistas, abre la temporada de los tres equipos andaluces que militan en las máximas categorías del baloncesto español femenino, midiéndose, además de los dos equipos malagueños, el Doc Gardenstore CB Sevilla Femenino de la Liga Femenina Challenge.

Al haber tres participantes en el evento, el formato cambia con respecto al de la pasada edición, ya que se disputarán dos encuentros durante el fin de semana: un partido clasificatorio para la gran final entre los dos conjuntos andaluces de Liga Femenina Challenge y un partido decisivo por el título entre el combinado ganador de ese encuentro y CAB Estepona Jardín Costa del Sol como conjunto en la máxima categoría nacional.

Esta edición de la Copa Andalucía Viajes Azul Marino 2025 se disputará en el Pabellón La Lobilla de Estepona los días 20 y 21 de septiembre. El primer día enfrentará, desde las 12.30 horas, al Unicaja Mijas y al Doc Gardenstore CB Sevilla Femenino. Mientras que el ganador disputará la gran final contra el CAB Estepona de Francis Tomé.

Dorsales del CAB Estepona

En una plantilla donde están presente dos de las tres jugadoras que más veces han vestido la elástica esteponera en partidos de Competiciones FEB, debían ser ellas las primeras en poder escoger qué número llevar a la espalda en LF Endesa, es por eso que la capitana Noelia Masiá seguirá luciendo el 11 que lleva desde su llegada a la entidad en la temporada 2021/22. Tampoco cambiará Marina Gea, que un año más llevará el 12 que escogió tras su fichaje hace tres temporadas.

La mayoría de jugadoras han podido elegir su dorsal habitual, sin demasiadas coincidencias que hayan hecho decidir: Madison Conner seguirá con el 2 que vistió durante su etapa universitaria, el 3 seguirá siendo el número de Sika Koné, el clásico 9 y Ceci Muhate seguirán juntos, igual que el 15 de Marta Ortega y el 26 de Anniina Aijanen.

El 6 es uno de esos dorsales codiciados, el mismo que vistió la temporada Alma Bourgarel, pero la más joven de la plantilla cedió el número a Leia Dongue, quien lo ha vestido habitualmente durante su carrera, optando la hispanoargentina por el número 10. También resultará raro no ver el 11 en la espalda de Meli Gretter, pero la base italoargentina, a sabiendas que era el dorsal de la capitana, escogió el 20. Y por último Kiara Leslie será la número 5 después de estar escogidos el 3 y el 11 (sin duda, el más solicitado temporada tras temporada), que eran sus primeras opciones.