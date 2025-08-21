Guerra en el fútbol sudamericano: heridos de gravedad y 97 detenidos por enfrentamientos entre hinchas argentinos y chilenos

El fútbol sudamericano volvió a exhibir su rostro más repulsivo. Esta vez sucedió en el estadio de Independiente, en la localidad bonaerense de Avellaneda, en un partido frente a Universidad de Chile. Los incidentes de la noche del jueves se han convertido en un asunto bilateral este viernes dada la magnitud del daño: 19 personas en hospitales de la periferia de la capital argentina, dos de los cuales han sido intervenidos de urgencia. La policía provincial ha informado sobre la detención de 97 personas por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños.

Independiente debía ganar tras caer por la mínima diferencia en Santiago en la instancia de octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro estaba empatado en un gol, pero en cierto momento, dejó de importar. La guerra se libraba fuera del césped.

Las imágenes son elocuentes: parte de los 3000 los hinchas chilenos, ubicados en una tribuna superior, comenzaron a arrojar piedras, monedas, y hasta proyectiles hacia otras gradas donde suelen estar los simpatizantes del equipo "rojo ", uno de los más populares del país. Las "barras bravas", relacionadas con distintos tipos de ilícitos, decidieron entonces aplicar la ley del Talión: ojo por ojo. Pudieron subir las escaleras y entrar al sector visitante porque contaron con complicidades que apuntan a la policía y a la empresa seguridad que debe velar por la tranquilidad en los estadios. La superioridad numérica de hombres que tenían en sus manos palos, hierros y otros objetos contundentes derivó en una persecución sin contemplaciones. Asientos incendiados, bombas de estruendo, hinchas desnudados y golpeados, uno de ellos arrojado 10 metros hacia el vacío, cuerpos que fueron dejados ensangrentados sin que nadie los atendiera.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no solo dio el partido por concluido sino que entran ahora en acción los Órganos Judiciales para "futuras determinaciones" de las responsabilidades.

El impacto de las imágenes tuvo su inmediato correlato político. " Lo sucedido entre las hinchadas está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización", dijo el presidente chileno, Gabriel Boric. "Nada justifica un linchamiento. Nada", añadió, sin por ello reconocer implícitamente que el origen de los disturbios vino del lado de los hinchas chilenos. "Nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que fueron agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior". El mandatario no dejó de señalar críticamente a la Conmebol.

De acuerdo con las autoridades bonaerenses, los heridos graves que ingresaron al Hospital Fiorito para ser intervenidos quirúrgicamente durante la madrugada de este jueves. Ambos presentaban traumatismos craneoencefálicos graves, con fractura y hundimiento, y uno de ellos también tiene tres cortes. Se encuentran en la unidad de terapia intensiva, También ingresaron a ese centro de salud 11 heridos leves y otros cinco, uno de ellos apuñalado.

El embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo, nada menos que un exministro del Tribunal Constitucional en su país, expresó su desazón por los acontecimientos: "los sentí como un enorme fracaso porque trabajamos todo del día para la hermandad de nuestros países y eso que pasó fue el símbolo de lo que no queremos". Y añadió: "se corre el peligro de que se despierten instintos nacionalistas. Esto es una barbarie y por eso hay que condenar". Viera-Gallo sostuvo que incidentes como los de Avellanada no deben suceder en ningún lugar. Universidad de Chile hizo su propia valoración: "Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos".

Suscríbete para seguir leyendo