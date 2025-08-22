El Betis se estrena en La Cartuja con victoria ante el Alavés

El Betis ganó 1-0 al Deportivo Alavés con un gol del argentino Giovani Lo Celso, a los 16 minutos, y se estrenó con su primer triunfo de la temporada en su 'exilio' de dos años en el Estadio La Cartuja, que será la sede de sus compromisos como local por la remodelación del Benito Villamarín, en un partido en el que perdonó y que pudo sentenciar con más tranquilidad.

Tras un primer tiempo con mucho ritmo en el juego y más ocasiones de gol para los locales, en el segundo siguió el dominio del Betis, que fue muy vertical en ataque, pero no aprovechó sus ocasiones, con un remate por alto del congoleño Bakambu al larguero incluido en el tiempo añadido, ante un Alavés que lo intentó, pero con muy poco acierto arriba.