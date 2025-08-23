Fallece un ciclista malagueño de 17 años en la Vuelta Internacional Junior Ribera del Duero

Un ciclista de 17 años y natural de Málaga falleció este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.

La organización de la prueba informó este sábado del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, integrante del Tenerife Cabberty U19 Team, han informado fuentes de la carrera.

La organización no ha confirmado la identidad del joven ciclista, aunque El Norte de Castilla ha podido saber de fuentes federativas que se trata de Iván Meléndez Luque, ciclista malagueño de 17 años que corría en las filas del Tenerife Cabberty. Se da la circunstancia de que el corredor fallecido no iba a tomar parte en la Vueta a la Ribera y fue un cambio de última hora.

La dirección de carrera confirmó también la suspensión definitiva de la etapa y la carrera se dirigió agrupada y neutralizada hasta el siguiente pueblo.

¿Qué ocurrió?

Concretamente, el accidente se produjo sobre las 12:12 horas a mitad de la segunda etapa, sobre el kilómetro 68, entre Langa de Duero y Laguna Negra de Vinuesa (117 kilómetros), en el cruce de la N-234 para acceder a El Amogable, que es un enclave forestal dentro del Pinar Grande.

En el accidente se vieron implicados hasta 18 corredores del pelotón, que fueron trasladados en ambulancia al hospital Santa Bárbara de Soria, entre ellos tres heridos graves y el propio fallecido, que murió en el trayecto hacia ese centro hospitalario.

La novena edición de la carrera, que se celebra del 22 al 24 de agosto por las provincias de Burgos, Soria y Segovia, reúne a 174 ciclistas junior procedentes de 29 equipos de diez países.

En la jornada de este domingo, la organización de la prueba homenajeará al ciclista a las 10.30 horas en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos).

Condolencias

A través de un mensaje en X, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró "conmocionado" por la muerte del ciclista y trasladó todo su "cariño y apoyo a su familia, amigos, compañeros y al ciclismo español".

Por su parte, el Ayuntamiento de Aranda de Duero mostró también sus condolencias a sus padres, familiares, amigos, compañeros de equipo, y a todos los ciclistas y equipos participantes, poniéndose a su disposición para todo aquello que puedan necesitar.