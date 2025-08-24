Debut ideal para Alejandro Davidovich en Nueva York

El tenista malagueño Alejandro Davidovich barrió al kazajo Alexander Shevchenko y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Apenas tardó 86 minutos en anotarse los tres sets en este debut soñado sobre las pistas del parque de Flushing Meadows (6-1, 6-1 y 6-2). La competición este año se adelantaba un día respecto a la anterior edición, del lunes al domingo, y así arranca esta semana con un importante cupo de encuentros de primera ronda ya celebrados tanto en categoría masculina como en femenina.

Davidovich, número 18 del ranking ATP, se medía a un Shevchenko que se encuentra en la posición número 91. No obstante, esa diferencia entre uno y otro había que certificarla en un debut de Grand Slam que siempre suele deparar importantes sorpresas. El favorito sobre el papel quiso desde el primer suspiro imponer ese buen momento de forma que ha demostrado a lo largo de la gira norteamericana.

Rodillo de principio a fin

Logró apuntarse el primer set después de romper en tres ocasiones y de manera consecutiva el servicio a Shevchenko. Otros dos roturas en la seguida manga, de nuevo sin ceder el saque en ninguna ocasión, le sirvieron para llevarse el set por idéntico resultado. El tercero y definitivo no generó cambios en el guión desarrollado hasta ahí, con lo que cayó tras otras dos roturas de servicio para malagueño.

Los destellos en la gira sobre pista rápida al otro lado del Atlántico venían acompañados de algunas dudas para el propio Davidovich, pues llegaba a Nueva York con dos retiradas por problemas físicos, en los dos Masters 1.000 del verano en Norteamérica: Toronto y Cincinnati. Es no obstante la sexta participación del malagueño en el Abierto de Estados Unidos. Su mejor resultado fue por dos veces la cuarta ronda, tanto en 2020, el año marcado por la enfermedad del Covid-19, como en 2022.

Hasta el 7 de septiembre

Por el cuadro del costasoleño le esperan o el también español Roberto Carballés, número 87 de la ATP, o el francés Arthur Rinderknech, número 82. El Abierto de Estados Unidos se disputará hasta el 7 de septiembre y proclamará a los últimos ganadores de Grand Slam del año, como es tradición, en el Billie Jean King National Tennis Center del barrio de Queen’s, en Nueva York.

Recordemos que en este torneo se le tomará de nuevo el pulso a esa intensa rivalidad existente entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. De hecho, durante estas semanas estará el número 1 en juego, con la opción de que pase a manos del español. Está todo dado para los actuales números uno y dos puedan cruzar sus caminos en la final del 7 de septiembre.