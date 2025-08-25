El CAB Estepona de LF Endesa inicia la pretemporada

La temporada 2025/26 es ya una realidad para el CAB Estepona. Después de la llegada de las jugadoras en los últimos días, los reconocimientos médicos supusieron el pistoletazo de salida para la campaña baloncestística que supondrá el debut del club en la Liga Femenina Endesa. Y como viene siendo habitual en los últimos años, Hospiten Estepona fue el punto de partido con los reconocimientos médicos de la plantilla antes de comenzar a trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Una vez superados los test médicos en uno de los centros de referencia de la Costa del Sol, que una temporada más seguirá siendo el servicio médico oficial de la entidad, la plantilla comienza el trabajo en pista en la tarde del lunes.

El Pabellón de La Lobilla se convertirá en el centro neurálgico de la pretemporada del equipo debido a las obras que se están llevando a cabo en el Pineda para afrontar la Liga Femenina Endesa, ajustándose a la normativa vigente de la categoría y poder ofrecer a los aficionados una mejora en todo lo que conlleva asistir a un encuentro de baloncesto del más alto nivel.

La plantilla se encuentra ya casi al completo, tan solo esperando que finalice la participación de Sika Koné en la WNBA con Atlanta Dreams. La última en llegar hasta el momento a Estepona, Kiara Leslie, estará a disposición de Tomé este martes después de superar los pertinentes reconocimientos médicos en Hospiten Estepona como ya hicieran sus compañeras.

Calendario de pretemporada

El CAB Estepona disputará cinco encuentros preparatorios antes de comenzar la temporada el próximo 4 de octubre ante Spar Girona y la mayoría de ellos los hará ante su afición y habiendo podido cerrar la pretemporada al completo en Andalucía.

La Copa Vive, un nuevo torneo veraniego impulsado por el proveedor técnico del club, será la primera cita en el calendario. El CAB Estepona se enfrentará en el Pabellón de La Lobilla a Lointek Gernika Bizkaia (5 de septiembre, 20.30 horas) y al campeón belga Royal Castors Braine (domingo 7, 19.30 horas), midiéndose estos dos conjuntos entre ellos en la jornada sabatina.

Después del primer encuentro del club ante un equipo extranjero, el sábado 13 visitará Estepona La Salle Melilla, equipo de LF Challenge, en un encuentro previsto para las 13.00 horas. La siguiente cita será la única fuera de casa, cuando el equipo de Francis Tomé se desplace para disputar el ya clásico partido preparatorio ante Hozono Global Jairis, que será el jueves 18 de septiembre.

La pretemporada se cerrará buscando un título. La Lobilla es la sede elegida por la Federación Andaluza de Baloncesto para la celebración de una nueva edición de la Copa Andalucía. El CAB Estepona se medirá el domingo a las 12:30 horas al vencedor del duelo entre el Unicaja Mijas y el Doc Gardenstore CB Sevilla Femenino, que militan en la categoría de plata del baloncesto femenino nacional.