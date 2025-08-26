LaLiga denuncia cánticos contra Pedro Sánchez en dos partidos de Primera

LaLiga ha denunciado ante el Comité de Competición de la RFEF y ante la Comisión Antiviolencia insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en dos partidos de la segunda jornada de Primera División, disputada este fin de semana. Esta denuncia forma parte del listado que cada jornada envía la institución que preside Javier Tebas a las autoridades con capacidad sancionadora.

En concreto, LaLiga denuncia que aficionados del Real Oviedo y el Real Betis corearon el cántico "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!" en un momento concreto de sus respectivos partidos. El club asturiano recibió el domingo al Real Madrid en el Carlos Tartiere, mientras que los andaluces se estrenaron como locales en La Cartuja el pasado viernes, recibiendo al Alavés.

Sobre el partido jugado en Sevilla, la denuncia recoge que "en el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico '¡Pedro Sánchez, hijo de puta!'".

Acerca del duelo en Oviedo, que suponía el regreso del Tartiere a Primera División tras casi un cuarto de siglo, el informe afirma que "justo antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas 'Los del 94' y 'Ultras', entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico 'Pedro Sánchez, hijo de puta'".

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior (d), tras marcar el tercer gol, durante el partido ante el Oviedo, el pasado domingo en el estadio Carlos Tartiere. / Paco Paredes / EFE

Insultos a Vinicius

En este último partido, la denuncia remitida por la institución que preside Javier Tebas recoge también insultos de la afición del Oviedo a Vinicius. En concreto, describe que "en el minuto 79 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas 'Los del 94" y "Ultras', entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 6 segundos el cántico 'Tonto, tonto', en referencia al jugador visitante Vinicius Jr, el cuál acababa de ser amonestado."

