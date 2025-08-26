El Trops Málaga lanza su nueva campaña de abonados

«Aquí jugamos todos». Bajo este lema arranca la campaña de abonados del Trops Málaga para la temporada 2025-26, una temporada clave que marca importantes cambios deportivos y una decidida apuesta por el futuro. Al frente del proyecto se han incorporado los entrenadores Chispi Vázquez y Micri Rueda. Comienza, sin duda, un nuevo ciclo ilusionante para el máximo representante masculino del balonmano malagueño en su séptimo año en la División de Honor Plata.

La plantilla se ha visto reforzada este curso con seis incorporaciones: Pol Amores, Caué Martins, Isaac García, Jacob Díaz, Roberto Muñoz y Pablo Quintero. Pero si algo distingue a esta campaña es el fuerte protagonismo de la cantera. Así, hasta ocho jugadores de las categorías inferiores han sido convocados para participar en la pretemporada. Son los casos de los porteros Ilya Biryushyn y Marcelo Agustín Ramírez; el especialista defensivo Gerdón Rosillo; el extremo izquierdo Álvaro Sánchez; los laterales izquierdo David Agudo, internacional con la España juvenil, y Jaime Baena; el primera línea Diego Sánchez; y el pivote Jesús Vilar.

A estas novedades se suman las renovaciones de piezas fundamentales: Villamarín, Adrián Portela, Arca, Manu Díaz, Nacho Moya, Xavi Camas, Víctor Barderas y Javi García.

Tipos de abonos

Todos estos cambios se presentan en un contexto ilusionante y de entronque con la ciudad. Es por ello que el club ha lanzado la campaña de abonados con precios accesibles y atractivos para estimular la presencia del público. El carné general, por 50 euros, incluye todos los partidos de Liga en casa y los encuentros de Copa del Rey en Málaga, mientras que el abono familiar, por solo 100 euros, permite el acceso a cinco miembros de una misma unidad familiar.

Además, los jóvenes de los clubes malagueños vinculados al Trops –Puertosol, Maristas, Fundación Victoria, San Estanislao, El Romeral, Europa o Los Olivos, entre otros– recibirán gratuitamente el carné de la base, una medida en línea con el compromiso social y formativo de la entidad junto con la Fundación Unicaja.

Próximo partido

Los abonos podrán adquirirse este miércoles, coincidiendo con el VII Memorial de Balonmano Feliciano García Recio, que se celebrará a las 20.00 horas, en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos. También estarán disponibles en la oficina de Mapfre del número 15 de la calle Plaza de Toros Vieja, en el barrio de El Perchel, en Deportes Estadio, en la calle Sebastián Souvirón, en el entorno del Mercado de Atarazanas, en el Centro Histórico, y antes de cada partido.

El estreno liguero tendrá lugar el 13 de septiembre, cuando el Trops reciba al Barça Atlètic, uno de los equipos más destacados de la categoría al tratarse del filial del F. C. Barcelona. Será una prueba exigente para comprobar la capacidad competitiva de la nueva escuadra. La temporada 2025-26 comienza, pues, con una clara declaración de intenciones: «Aquí jugamos todos».