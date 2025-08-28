Davidovich se hunde en la segunda ronda del US Open

El francés Arthur Rinderknech eliminó este miércoles en cinco sets al malagueño Alejandro Davidovich en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Rinderknech, número 82 del mundo, se deshizo de Davidovich (n.18) por 6-4, 3-6, 2-6, 6-2 y 6-3 en 3 horas y 14 minutos. El francés ya había sido el verdugo del también español Roberto Carballés en la primera ronda.

Este miércoles, Davidovich entregó el primer set por 6-4 tras encajar un break temprano que no pudo recuperar. Rinderknech volvió a romper de inicio en la segunda manga, pero esta vez Davidovich reaccionó de inmediato, recuperó la rotura y añadió otra más para llevarse el parcial por 3-6. El tercer set resultó mucho más cómodo para el español, que con dos quiebres encarriló la manga hasta cerrarla con un 2-6.

Cuando el partido empezaba a ponerse cuesta abajo para Davidovich, Rinderknech sacó el orgullo. Tras el 2-2, el francés ganó los siguientes cuatro juegos, incluidos dos 'breaks', para devolver el 6-2 y llevar el partido a un quinto set.

Fue un set devastador para Davidovich, que se puso con una ventaja de 1-3 tras quebrar el servicio de Rinderknech, pero que se hundió, vio como el francés encadenó cinco juegos consecutivos, con dos 'breaks', para llevarse el partido por 6-3.

De la eliminatoria entre Rinderknech y su compatriota Benjamin Bonzi saldrá el rival de un hipotético cruce de cuarta ronda con Carlos Alcaraz. Esta fue la sexta participación de Davidovich en Nueva York. Su mejor resultado han sido dos cuartas rondas, alcanzadas en 2020 y 2022.

El Abierto de Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada, comenzó el pasado domingo y se disputará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. Así, el malagueño tendrá descanso hasta competir los días 13 y el 14 de septiembre con España en la Copa Davis de Marbella.