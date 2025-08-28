Ciclismo
Etapa 6 de la Vuelta a España 2025, en directo
Los ciclistas recorrerán 170,3 kilómetros, con una salida en Olot y llegada en la andorrana estación de esquí de Pal-Arinsal
Redacción
La Vuelta a España 2025 completa su primer tercio de carrera este jueves en tierras andorranas y habrá que ver si se ha empezado a romper o todavía las fuerzas siguen igualadas.
La sexta etapa de esta 80ª edición masculina de La Vuelta recorrerá 170,3 kilómetros, con su salida en Olot y con su llegada en la andorrana estación de esquí de Pal-Arinsal, cuya ascensión al Sector Pal volverá 15 años después a la 'grande' española.
La etapa, que cuenta con un desnivel positivo de 3.475 metros y un total de cuatro puertos, será la primera de alta montaña en esta edición.
Todo ello, después de que el UAE Team Emirates-XRG haya ganado este miércoles la etapa 5 de la Vuelta Ciclista a España 2025, una contrarreloj por equipos disputada sobre 24,1 kilómetros con salida y llegada en Figueras, y donde el español Juan Ayuso se ha quedado a ocho segundos del liderato general que vuelve a ser del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).
Etapa 6: Olot - Pal Andorra
- Horario de salida: 12:35 horas (CET).
- Horario aproximado de llegada: 17:16 horas (CET).
