El Nueces de Ronda Atlético Torcal abre la temporada con la Copa Andalucía

Este sábado día 30 empezará la competición oficial para el Nueces de Ronda Atlético Torcal con la disputa de la Copa Andalucía de fútbol sala femenino. La competición se disputará en la localidad malagueña de Cañete la Real, municipio que ya acogió la anterior edición, que ganó el conjunto de Víctor Quintero por 3-2 frente a Guadalcacín.

La competición la organiza el propio conjunto malagueño junto a la RFAF y cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga y el apoyo que como siempre brinda el ayuntamiento de Cañete la Real.

Emparejamientos

La primera semifinal de esta cita se disputará a las 18h entre el Nueces de Ronda Atlético Torcal y CD Granada FSF. Desde las 20 horas, el segundo partido en busca de una plaza en la finalísima del domingo a las 11 de la mañana será el CD Guadalcacín FS-Martos FS.

Cartel del partido. / La Opinión

El Nueces de Ronda, favorito

El equipo malagueño se mide a un recién ascendido a 2ª División como es el CD Granada FSF. Un equipo que se ha reforzado bastante para hacer un gran papel en su competición.

Por el otro lado, el CD Guadalcacín FS llega a la competición con el objetivo de intentar repetir la final del año anterior en el que llego a ponerle las cosas muy complicadas al Nueces de Ronda Atlético Torcal.

Por su parte el Martos FS acabo la pasada temporada en el 6º lugar en la Segunda División grupo 3.

8 fichajes

La competición será una buena prueba de toque para valorar como llega el conjunto de Víctor Quintero al inicio de la competición liguera que tendrá lugar la semana que viene y en el que el Nueces de Ronda Atlético Torcal hará su debut en casa el sábado día 6, a las 18h, frente al FSF Castro Bloques Cando. Será también una buena ocasión para poder disfrutar de las nuevas incorporaciones del conjunto malagueño, que tiene una plantilla completamente renovada, con hasta 8 fichajes y donde combinan la juventud de Unami y Sandra García con la experiencia de auténticas campeonas como Becha y Barra.

¿Dónde ver la competición?

Los partidos podrán seguirse por los canales oficiales en la web de la Real Federación Andaluza de Futbol, RFAF tv de forma gratuita y podrán ser seguidos también en las redes sociales de los equipos participantes.