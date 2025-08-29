Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

US Open: Luciano Darderi - Carlos Alcaraz, en directo

El tenista español ya machacó en la segunda ronda al italiano Mattia Bellucci por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.

Carlos Alcaraz en un partido del US Open 2025.

Carlos Alcaraz en un partido del US Open 2025. / Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

Redacción

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrenta este viernes al italoargentino Luciano Darderi, número 34, en la en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, que comenzó este miércoles en las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en Flushing Meadows (Nueva York).

La segunda roda comenzó con el pleno triunfo de los principales favoritos, entre ellos el murciano, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

En concreto, Carlos Alcaraz machacó al italiano Mattia Bellucci (número 65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents