El barco malagueño Barlovento conquista la Copa del Rey de Vela Clásica en Menorca

El barco malagueño Barlovento – Senda Azul, del Equipo de Regatas Estrella del Viento, se ha proclamado vencedor absoluto en la Copa del Rey de Vela Clásica, celebrada en aguas de Mahón entre los días 26 y 30 de agosto. Se trata del primer triunfo de un equipo malagueño y andaluz en los 21 años de historia de la prestigiosa cita internacional.

Barlovento es la primera embarcación malagueña en ganar la Copa del Rey de Clásicos. / La Opinión

Nuevo éxito del Estrella del Viento

El barco, armado por el malagueño Domingo de Torres, compitió en la clase Espíritu Tradición y logró la victoria tras una emocionante última prueba en la que partía empatado con dos potentes embarcaciones inglesas de mayor eslora. Con una navegación impecable, Barlovento se alzó con el título, confirmando el nivel y la proyección de la vela andaluza en el panorama internacional.

El triunfo ha sido posible gracias a una tripulación de primer nivel, integrada por regatistas olímpicos, campeones de Europa y navegantes oceánicos. Entre ellos destacan Pepote Ballester, Fernando Rita, Pachi Rivero, Jaime Piris, Javier Magro, David Rumbao, el Almirante de la Armada Española Antonio Posadas, y los malagueños Jorge Haenelt, Guillermo Rodríguez y Manolo Martínez, estos dos últimos fundadores del Equipo de Regatas Estrella del Viento.

El equipo del Estrella del Viento, a bordo de Barlovento. / FAV

El propio Martínez compartió con La Opinión de Málaga sus sensaciones en las semanas previas a la competición, dónde ya ponía de manifiesto la ambición del equipo: “Nosotros no vamos sólo a participar en una regata, que ya es importante. Nosotros vamos, con la tripulación que tenemos y la optimización del barco, a intentar ganar la Copa del Rey”, y así lo han hecho.

El equipo contó también con la dirección deportiva honorífica de Félix Gancedo Gómez, uno de los grandes nombres de la vela mundial, además de Paco Temboury como médico y Pedro Aragón como preparador físico.

Mucho más que un logro deportivo

La tripulación navegó bajo la bandera de la Fundación Olivares, que apoya a niños con cáncer en el Hospital Materno Infantil de Málaga, reforzando así el carácter solidario de este proyecto deportivo. Asimismo, el equipo representa al Club Náutico Estrella del Viento de Málaga y al Club de Mar de Palma de Mallorca, instituciones fundamentales en el impulso de la vela clásica.

Hito histórico de la vela malagueña

El éxito no hubiera sido posible sin el respaldo de sus patrocinadores: Junta de Andalucía, Diputación de Málaga Senda Azul, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Reserva del Higuerón Prívate, Puerto de Benalmádena, Grupo Trocadero, Ocean Plataforma Marine y la madrina del equipo, Ainhoa Arteta.

La victoria en la Copa del Rey llega apenas dos semanas después del segundo puesto logrado en la Regata Islas Baleares de Barcos Clásicos, confirmando el excelente momento deportivo de la tripulación. Con este triunfo, el Barlovento y el Equipo Estrella del Viento firman una página histórica para la vela malagueña y andaluza, consolidándose como referentes en el circuito internacional de barcos clásicos.