El Nueces de Ronda Atlético Torcal disputará la final de la Copa Andalucía

Este sábado el Nueces de Ronda disputó la primera semifinal de la Copa Andalucía de fútbol sala femenino, que se está disputando en el municipio de Cañete la Real, ante el Granada FSF. El conjunto malagueño se impuso a un Granada recién ascendido este año a la Segunda División por un marcador de 8-2.

Un partido difícil en el comienzo

Un marcador engañoso, puesto que las nazaríes les pusieron las cosas complicadas al conjunto malagueño, tanto que fueron quienes inauguraron el marcador. Por el conjunto malagueño destacó la actuación de Unami y la adquisición de galones de Alejandra. Por parte de las granadinas, la actuación en la portería de Alba fue mayúscula a pesar del marcador.

El partido comenzó con un Granada que salió valiente y decidido a plantar cara al Nueces de Ronda Atlético Torcal, y fruto de ello, se adelantó en el minuto 2, en un rechace que aprovechó Ana para poner el 0-1. Sandra García, alrededor del minuto 5, convirtió el tanto de la igualada en un 1 contra 1 con la portera granadina.

Las jugadores del Atlético Torcal celebran uno de los goles del partido. / Atlético Torcal

El gol sirvió para que el Nueces de Ronda Atlético Torcal se tranquilizara y se hiciera con el control del partido ante un bisoño conjunto granadino. El primer tiempo siguió con ese guion, dominio del equipo malagueño que avasallaba a las nazarís, pero las imprecisiones o la buena defensa, y la excelente actuación de Alba, provocaba que el marcador no se moviera.

Fue la conexión de las Martas, Collado y Escribano, quien desniveló el marcador con una serie de paredes que desarboló la defensa del equipo de la Alhambra y dejo vendida a una Alba que nada pudo hacer para evitar el gol del conjunto malagueño. 2-1 que da una cierta tranquilidad al conjunto de Víctor Quintero de cara a la segunda parte.

Festival en la segunda parte

La segunda mitad empezó con sorpresa. El Granada culminó un contragolpe para poner el 2-2 en el minuto 24. Instantes después, una gran jugada individual de Unami la aprovechó Barra para poner el 3-2 en el marcador en el minuto 26.

Luego, dos minutos frenéticos. Dos goles en dos minutos para poner 5-2 y encarrilar el partido para el conjunto de Víctor Quintero. A falta de 10:30, una buena jugada del Torcal acabó con un pase de Alejandra a Guida para que la portuguesa convirtiera el 6º gol. El Torcal que dio minutos a todas sus jugadoras, como la salida a la cancha de Rim y Valeria. La arquera fue la protagonista del séptimo gol del conjunto malagueño dando una gran asistencia en pase largo a Armoa, para que esta peinara y aumentara la renta del conjunto malagueño, a falta de 4:30 para el final del partido.

Pase a la final

A falta de 3 minutos llegó el octavo para las malacitanas, tras un toque de calidad de Sandra García que la puso a la cepa de poste izquierdo de la portería de Alba. 8-2 final para el Nueces de Ronda Atlético Torcal, y el pase a la final, que se disputará mañana a las 11 h ante el conjunto vencedor de la segunda semifinal, entre Guadalcacín y Martos.