El malagueño Alejandro Aguilar, doble subcampeón mundial de Orientación

El deportista malagueño Alejandro Aguilar se ha proclamado doble subcampeón mundial de Orientación durante los campeonatos que se han celebrado en Hungría y Eslovaquia. El integrante del club COMA se colgó una primera medalla de plata en PreO y otra en relevos, en la que también obtuvo el subcampeonato el también malagueño Emilio Montero.

Aguilar completó en la competición individual dos grandes jornadas. En la primera terminó segundo y cerró su participación con un primer puesto. En estos mundiales han representado a España hasta 16 deportistas, de los que seis han sido andaluces, como ha indicado el presidente de la Andaluza de Orientación, Carlos Landa. "Estoy muy orgulloso por los resultados y logros obtenidos por nuestros orientadores. Son fruto del trabajo y sacrificio de nuestros deportistas de Trail-O, cuyo potencial a nivel nacional e internacional ha quedado más que demostrado", señaló.

Podio individual

En la competición individual, Alejandro Aguilar sólo se vio superado por el sueco Michael Johansson, con los mismos puntos (60) pero con una diferencia de segundos que fue determinante: 287 por 356. Concluyó tercero Ola Janson (Suecia) con 55 puntos.

Aguilar no deja de progresar. En el anterior Mundial fue cuarto, después de haber sido quinto en el anterior, y ahora ya piensa en un posible oro para dentro de dos años, cuando la competición se celebrará en California. En PreO Paralímpico también han participado en esta edición los andaluces Juan Emilio Montero (COMA, 10º lugar), Sergio Martín Carrasco (COH, 25º) y Miguel Ángel García Grinda (ADOL, 28º).

El malagueño ha relatado que acarició el título mundial, puesto que en la prueba individual, en dos puntos cronometrados, cometió "algunos fallos al intentar correr en lugar de pararme a leer el mapa. No lo hice y quizás si lo hubiera hecho habría sido campeón. Pero vengo de un quinto puesto, luego de un cuarto y ahora el segundo. Aver si dentro de dos años, en el Mundial de California, consigo ese oro".