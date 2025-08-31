El Nueces de Ronda, subcampeón de la Copa Andalucía femenina (1-4)

Mal despertar tuvo el Nueces de Ronda, después del partido de en el que lograba el pase a la final de la Copa Andalucía. La matinal de este domingo en Cañete la Real deparaba que la corona de la Copa Andalucía femenina de fútbol sala pasase a manos del Guadalcacín (1-4). El conjunto malagueño hizo todo para ganar el partido, posesión y ocasiones, pero no encontró puerta hasta el minuto 39, marcando el gol del honor cuando el partido estaba ya decidido.

Dura derrota por 1-4 ante un Guadalcacín que releva al conjunto malagueño en el palmarés de la competición y que dio una masterclass de solidez defensiva, contragolpe y eficacia. El partido comenzó con energía, con dos equipos queriendo llevarse el trofeo a sus vitrinas. Fue el Nueces de Ronda Atlético Torcal el que tuvo la primera oportunidad con un disparo de Sandra García que desvió a córner Sandra Buzón.

Frenéticos minutos

Respondió Guadalcacín con una doble oportunidad de Rocío y Lora que resolvió con maestría Andrea. Mucho ritmo en estos primeros minutos. El encuentro entró en una fase de control y tranquilidad que rompió Elena Aragón después de un saque de córner, y su disparo se coló en la meta de Andrea poniendo por delante en el marcador al equipo jerezano, a falta de poco mas de 13 minutos.

Torcal subió un puntito más la intensidad del partido buscando el empate, y dispuso de oportunidades, aunque en ocasiones aisladas Guadalcacín pudo aumentar el marcador, pero fue el equipo malagueño quien llevaba el peso del partido. Cuanto más volcadas estaban las jugadoras del Nueces de Ronda Atlético Torcal en el área de Guadalcacín llegaba el segundo mordisco del equipo jerezano en forma de gol, después de una jugada que parecía un tiro de Lora pero apareció en línea de gol Ame Romero para sorprender a una Andrea que no pudo hacer nada para evitar el tanto.

Guión repetido

La final siguió con el mismo guión. Las ocasiones y la posesión eran para el conjunto de la Costa del Sol, mientras que Guadalcacín esperaba agazapado y mordiendo al contragolpe. El primer tiempo acabo con Andrea salvando a su equipo con varias intervenciones de merito y en una última jugada en la que Sandra Buzón respondió igualmente a un disparo de Alejandra. 0-2, un resultado que no hacía justicia a lo visto en el primer tiempo en el que Torcal dominó completamente pero Guadalcacín tuvo más acierto de cara a puerta.

El segundo tiempo comenzó con el cambio en la portería del Nueces de Ronda Atlético Torcal. Valeria entró al campo y, a poco de comenzar, ya tuvo la primera ocasión el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Fue en una jugada combinativa que acabó con Unami remachando un pase de guida y su disparo se fue por el lateral de la portería de Sandra. Guadalcacín también cambió de portera, pues Celia Nuin sustituyó a una gran Sandra Buzón y tuvo pronto su primera parada de merito tras un disparo de guida que desvió Celia y se estrelló en el larguero.

Recta final

El conjunto de Víctor Quintero se fue arriba y acabó atrincherando a Guadalcacín aunque no encontraba el premio del gol. A falta de 9 minutos Unami lo intento de lejos pero desvió a córner Celia. Poco depsués tuvo en sus pies Ame Romero la ocasión de ampliar distancias para Guadalcacín en la ejecución de un doble penalti, tras haber llegado Torcal al bonus de faltas. Pero el disparo lo detuvo Valeria. El Nueces de Ronda Atlético Torcal lo intentaba una y otra vez pero no tenía acierto. Y, como en el resto del partido, cuando más lo intentaba Torcal llegaba otro mazazo, ya definitivo. Fue tras un robo que inició un contragolpe de Ame Romero. Hizo una pared con Guti para remachar Ame a gol para poner el 0-3 para el equipo jerezano. Era un jarro de agua fría a falta de poco mas de seis minutos para el final del partido.

Ya con el equipo malagueño lanzado al ataque y jugando con portera jugadora llegó el cuarto para Guadalcacín, a falta menos de 4 minutos, por medio de Gleice. En las postrimerías del partido Becha convirtió el tanto del honor para las malagueñas tras un saque de córner a falta de poco más de un minuto para el final del encuentro. Después de esta derrota abrirán la competición liguera las malagueñas este próximo sábado, a las seis de la tarde, en casa ante el Castro Bloques Cando.