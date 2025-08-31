Tablas agridulces para el Costa del Sol en su estreno liguero en Villalba (23-23)

El Costa del Sol Málaga abrió la temporada 2025/26 en Villava con un empate (23-23). No supo cerrar el partido el equipo malagueño en la pista del Replasa Beti-Onak para sumar la primera victoria. Un punto en el amanecer del curso para las panteras, ya con la mirada en el debut en Carranque. Será el próximo miércoles con la visita del Elda Prestigio a las 20:00 horas. Motivo para sonreír el bautizo en la élite de Martina Villalva a los 16 años.

Le costaba al conjunto de Suso Gallardo de inicio, con Lucía Zamora percutiendo desde el extremo (2-0, 3-1). Pasaban cinco minutos para el primer gol de las visitantes, en el Hermanos Indurain con los colores de la bandera de la tierra, obra de Sole López. Ahí se levantaba la tapa y Joana Resende ofrecía la primera ventaja (3-4).

Empate al descanso

No era suficiente la aparición de Alice Fernandes, imponente en los siete metros, porque el equipo de Miguel Etxeberria volvía al encuentro. Lo para el técnico malagueño con 8-6. Repelían de manera instantánea para tomar el mando otra vez (9-11). No había solidez para mantener la renta al descanso (12-12).

Las navarras empujaban en el regreso (14-12), aunque se encontraba respuesta rápida. Espe López ponía por encima (14-15). Emergía de manera notable Merche Castellanos, que se hacía gigante bajo palos. También paraba Olaia Luzuriaga, en un momento de claro protagonismo para las porterías. La capitana malagueña daba un respiro (18-20) en un contexto de mucha igualdad.

Desde los siete metros

Isa Medeiros mostraba eficacia y dejaba el duelo para sentenciar con el 19-22 a poco más de cinco minutos. No pudieron hacerlo las panteras, que vieron como Micaela Casasola desde los siete metros ponía las tablas finales. Un punto agridulce para empezar la Liga Guerreras Iberdrola para el Costa del Sol Málaga.