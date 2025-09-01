El CAB promocionará la marca Estepona en la Liga Femenina Endesa

El alcalde de Estepona, José María García Urbano; el vicepresidente del Club Amigos del Baloncesto, Sebastián González; y el CEO de la marca textil ‘Vive’, Juan Pedro Parra, presentaron este lunes la nueva equipación que lucirán las jugadoras del equipo senior del CAB Estepona en su debut en la LF Endesa, la liga más importante del baloncesto femenino español.

El primer edil declaró que para Estepona "es todo un orgullo que las jugadoras del CAB promocionen a nuestro municipio por todo el territorio nacional, algo que esta temporada cobra mayor sentido, ya que este equipo ha conseguido un merecido ascenso a la élite del baloncesto, la Liga Femenina Endesa".

García Urbano recordó la apuesta que el Ayuntamiento hizo en 2021 para que este equipo llevara en sus camisetas la marca ‘Estepona, Jardín de la Costa del Sol’, y reiteró el firme compromiso que tiene el Ayuntamiento con el deporte.

Asimismo, el alcalde animó a las jugadoras y al cuerpo técnico a seguir en la misma línea de trabajo y sacrificio que les ha hecho hacer historia y convertirse en el primer equipo malagueño en ascender a lo más alto del baloncesto español. “Sin duda, sois un ejemplo para muchas chicas que se inspiran en vuestro esfuerzo y que aspiran a desarrollar una trayectoria deportiva de interés”, señaló el regidor.

Además, anunció que el Ayuntamiento incluirá una partida en el presupuesto municipal de 2026 para apoyar a este equipo de Estepona que cuenta cada vez con más proyección.

Copa Vive

Por otra parte, también se ha presentado la ‘Copa Vive’ que se disputará en Estepona durante este fin de semana, del 5 al 7 de septiembre, en el pabellón deportivo de La Lobilla, y que enfrentará al CAB Estepona, el Lointek Guernika Bizkaia y Royal Castors Braine.

Tanto Sebastián González como Juan Pedro Parra destacaron el alto nivel de este torneo, en el que el conjunto esteponero medirá fuerzas con estos dos equipos que son los actuales bicampeones de la Liga y de la Copa y que también jugarán esta temporada la Eurocup, que es la segunda competición continental más importante a nivel de clubes.