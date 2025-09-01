Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Fundación Unicaja renueva su apoyo al Club Deportivo Ronda

La institución patrocina al equipo sénior de este club decano del fútbol malagueño y que milita en la Primera División Andaluza

Representantes de Fundación Unicaja y el Club Deportivo Ronda formalizan el acuerdo.

Representantes de Fundación Unicaja y el Club Deportivo Ronda formalizan el acuerdo. / La Opinión

La Opinión

Fundación Unicaja renueva su apoyo al Club Deportivo Ronda para la próxima temporada. Este acuerdo responde al compromiso que la institución mantiene con el deporte, tanto de élite como base, y permitirá a este club de fútbol continuar consolidando un proyecto deportivo que se remonta a un siglo de actividad.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha realizado una visita a las instalaciones del club acompañado por el presidente del equipo, José María Rodríguez, y su junta directiva.

El Club Deportivo Ronda es una de las entidades deportivas decanas del fútbol malagueño en la provincia. Fundado en el año 1923, juega en la Primera División Andaluza y en la actualidad cuenta con un equipo sénior de 25 jugadores y 19 equipos prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y sénior, además de un equipo femenino sénior.

El respaldo de la Fundación al deporte se extiende a una treintena de disciplinas entre las que se encuentran el baloncesto, atletismo, waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica.

TEMAS

Tracking Pixel Contents