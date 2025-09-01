Fundación Unicaja renueva su apoyo al Club Deportivo Ronda para la próxima temporada. Este acuerdo responde al compromiso que la institución mantiene con el deporte, tanto de élite como base, y permitirá a este club de fútbol continuar consolidando un proyecto deportivo que se remonta a un siglo de actividad.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha realizado una visita a las instalaciones del club acompañado por el presidente del equipo, José María Rodríguez, y su junta directiva.

El Club Deportivo Ronda es una de las entidades deportivas decanas del fútbol malagueño en la provincia. Fundado en el año 1923, juega en la Primera División Andaluza y en la actualidad cuenta con un equipo sénior de 25 jugadores y 19 equipos prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y sénior, además de un equipo femenino sénior.

El respaldo de la Fundación al deporte se extiende a una treintena de disciplinas entre las que se encuentran el baloncesto, atletismo, waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica.