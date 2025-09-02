El Costa del Sol busca el primer triunfo en Carranque

Carranque recibe al Costa del Sol Málaga este miércoles, a partir de las 20.00 horas, en el que será el primer partido en casa de la temporada 2025/26. La Liga Guerreras Iberdrola vuelve al Pérez Canca en el reencuentro de las ‘panteras’ con su afición. El rival es el Elda Prestigio, un equipo al que las malagueñas se han enfrentado en un par de ocasiones en la preparación veraniega. Ahora el escenario es opuesto y el conjunto que entrena Suso Gallardo tiene ganas de atar la primera victoria después del empate en Villava.

«Toca pensar en la segunda jornada, primer partido en casa. Son dos puntos vitales», aseguró en la previa el entrenador malagueño: «Es un equipo con muchas variantes, con muchas jugadoras con mucha calidad. Seguro que va a ser un partido muy, muy complicada. Tenemos que seguir trabajando en la misma línea de pretemporada. Los otros días, pese al empate, también hicimos cosas bien defensivamente. Hay que hacerse fuerte en casa, debemos dar ese plus».

Se trata de un día especial en Carranque, a pesar de ser miércoles. Será el bautizo de este curso, el estreno de varias caras en las tablas malagueñas. «Apetece estar en casa, sentir el calor de los nuestros y coger esos primeros dos puntos de la temporada para que el equipo se refuerce en el trabajo diario y suba en la clasificación», finalizó Suso Gallardo.

No estarán en la convocatoria Silvia Arderius, Bárbara Vela, Laura Sánchez y Rita Campos; mientras repiten citación Nayra Solís y Martina Villalva. Será el estreno de la canterana María Ocaña con el primer equipo. Una noche de mucha ilusión para el Costa del Sol Málaga, de vuelta a casa.