Este 14 de septiembre vuelve la Subida El Torcal

La provincia de Málaga se prepara para un intenso segundo bloque de pruebas en el segundo semestre de la temporada. La próxima prueba se celebrará en unos días entre Almogía y Villanueva de la Concepción, con final en El Torcal este próximo domingo 14 de septiembre con la II Subida El Torcal.

Esta prueba, incluida en el XXVII Circuito Provincial de la Diputación de Málaga como quinta cita puntuable de la modalidad de carretera, llega tras las competiciones celebradas en Canillas de Aceituno, Totalán, Colmenar y Rincón de la Victoria, restando únicamente tras su finalización la competición de Torrox a finales de octubre, por lo que esta cita se antoja crucial en el devenir de las diferentes clasificaciones generales.

El C.D. Villa del Torcal será el encargado de la organización de este encuentro que arrancará a las 10 horas desde la Plaza Gregorio ‘El Panza’. Desde ahí, partirá un trazado en ascenso de 38 kilómetros, los 20 km primeros neutralizados y 18 km de competición, con meta en el Hoyo de la Turca, unos 882 metros sobre el nivel del mar.

Las inscripciones deberán formalizarse en un formulario web que estará habilitado hasta las 15.00 horas del jueves 11 de septiembre. El precio es de 10 euros para corredores federados y 22 € para no federados.

Si quedaran plazas libres (limitadas a 200 inscritos), se podrán hacer inscripciones el mismo día de la prueba, en horario de recogida de dorsales: de 8.30 a 9.30 horas. Un emocionante y exigente reto al que están llamadas todas las categorías a partir de cadete (masculinas y femeninas). Tendrán por delante un trazado con muchas curvas y tramos cerrados, lo que añadirá dificultad técnica. Impresionantes vistas acompañarán durante toda la prueba hasta poder disfrutar a la llegada a El Torcal de las peculiares formaciones kársticas del parque. Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán trofeo.