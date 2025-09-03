Fútbol
Un aficionado del Espanyol acepta un año de cárcel por proferir insultos racistas a Iñaki Williams
Los hechos, ocurridos en 2020 en el RCDE Stadium, suponen para el seguidor una multa de 1.080 euros y la prohibición de acceder a un estadio de fútbol en los próximos dos años
Redacción
La Audiencia Nacional anunció este miércoles la condena al aficionado del Espanyol que profirió insultos racistas a Iñaki Williams en 2020. Finalmente, ambas partes han llegado a un acuerdo y el simpatizante ha aceptado un año de prisión y una multa de 1.080 euros por un delito contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.
En la sentencia de conformidad, también se le impone la prohibición de trabajar en el ámbito deportivo durante 4 años y acceder a un estadio de fútbol de cualquier categoría durante dos años. La Fiscalía pedía inicialmente una pena de prisión de dos años, cinco más de prohibición para acudir a los estadios, así como una multa de 5.400 euros.
Por su parte, LaLiga, que fue quien denunció estos hechos ante la sección de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, pedía inicialmente la misma pena que el Ministerio Público.
Los hechos por los que el hombre ha sido condenado se remontan al 25 de enero de 2020, en el marco de un partido de la Liga que enfrentó al Espanyol con el Athletic Club, en el RCDE Stadium.
"Desprecio al color negro de la piel del jugador"
Durante aquella jornada, en el momento en el que Williams fue sustituido del terreno de juego, recibió abucheos en forma de cánticos por parte de un grupo de espectadores, entre los que se encontraba el ahora condenado.
Este grupo de aficionados simuló gestos y sonidos de primates. Un hecho "público y notorio", según la Fiscalía, y que se ha repetido por parte de los grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra.
Asimismo, el ministerio público apunta que este acto se llevó a cabo, "obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador", profiriendo gritos racistas y escenificando gestos de menosprecio hacia el delantero.
- Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
- El mercado de agentes libres le da una última oportunidad al Málaga CF
- Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
- Málaga comienza septiembre diciendo adiós al calor: así cambiará el tiempo
- Audios | Los pensamientos de un asesino, grabados por un micrófono oculto en su coche: 'Ya se cansarán y harán aniversarios... Nunca se supo la verdad
- El ‘distrito 12’ de Málaga: 9.000 viviendas y casi 100.000 coches en hora punta
- Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la 'Survival Zombie' a Málaga
- Sabor a Málaga impulsa la Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria con una feria de productos