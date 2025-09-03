Balonmano/Liga Guerreras Iberdrola
Las "panteras" suman su primera victoria de la Liga Guerreras (28-24)
Triunfo trabajado del Balonmano Costa del Sol Málaga ante el Elda Prestigio en la segunda jornada liguera
El Balonmano Costa del Sol Málaga sumó en casa, cómo no, la primera victoria de la temporada 2025/26 en la Liga Guerreras Iberdrola. Carranque recibió a las «panteras» con calor y con ilusión y recibió de su equipo una alegría y dos puntos de mucho valor.
Se impusieron las malagueñas al Elda Prestigio (28-24) en un partido sufrido y trabajado a partes iguales, que es una inyección de confianza para este nuevo proyecto. Tuvo premio el oficio del conjunto de Suso Gallardo, que no volverá a competir hasta dentro de 10 días por la Supercopa Ibérica Femenina. Volverá a ser el Pérez Canca el escenario.
Gran arranque
No se recuerda un inicio tan demoledor de las malagueñas desde hace muchos meses. En un pestañeo, llevado a los números algo más de tres minutos, el marcador lucía un imponente 5-0.
José Ignacio Prades incluso había pedido un tiempo muerto. A lomos de Martu Romero, desencadenada, se abría una brecha muy interesante bien pronto. Sobre ella crecían las locales, con amplia presencia de patrocinadores en el palco, que la administraban (7-3, 11-6).
Mejoraban las eldenses, que aprovechaban las rotaciones para ir comprimiendo. Merche Castellanos aparecía y permitía irse con el dominio en el marcador al descanso (16-15).
Segundo tiempo
Ahora cada gol era oro molido. Se masticaban las posesiones y la igualdad era extrema. Maider Barros, que acabaría con cartulina roja, ofrecía oxígeno desde la esquina y Joana Resende desde los siete metros (22-20).
Había que remar para ponerle la guinda. Y se movió bien en el barro el equipo malagueño, que supo encontrar su momento para asestar el golpe final. Lo puso la elegante primera línea portuguesa, que con un tanto de cadera le echaba el lazo.
Dos puntos de trascendencia para coger buenas sensaciones y comenzar a escalar en la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola. Ahora toca continuar con la construcción del proyecto. En 10 días vuelta a las tablas de Carranque.
