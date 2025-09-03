Una treintena de embarcaciones competirán en el XV Campeonato de Pesca de Altura de Fuengirola

Fuengirola acogerá del 11 al 14 de septiembre el XV Campeonato de Pesca de Altura Ciudad de Fuengirola 'Memorial Pedro Cuevas', que contará con la participación de alrededor de treinta embarcaciones procedentes de diferentes localidades del litoral andaluz y de otros puntos del país.

El evento está organizado por la Asociación de Pesca de Altura Ciudad de Fuengirola, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuengirola y la Diputación de Málaga. La presentación oficial ha contado con la participación del vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas; del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola, Julio Rodríguez y el presidente de la Asociación de Pesca de Altura Ciudad de Fuengirola, Plácido Antequera.

Juan Rosas ha afirmado que "ésta es la edición número quince de este campeonato de Pesca de Altura y cada año se superan. El año pasado participaron una treintena de embarcaciones que lograron más de 800 kilos en capturas y este año ojalá el tiempo permita que las embarcaciones puedan disfrutar de la mar y que nuevamente hablemos de un gran éxito deportivo".

El concejal de Deportes, Julio Rodríguez, ha subrayado que "Fuengirola mira con orgullo al mar. Tenemos muchísimas disciplinas deportivas que se pueden celebrar en nuestra zona náutica y para nosotros es un clásico obligado dar promoción y visibilidad a un torneo al que tenemos muchísimo cariño, como el decimoquinto torneo de Pesca de Altura Memorial Pedro Cuevas".

Rodríguez ha agradecido "a la Asociación de Pesca de Altura y a sus responsables, Plácido y Manuel, por su entrega, pues me consta que desde primeros de año perfilan detalles para que ninguna edición sea igual a otra. Siempre quieren mejorar y ofrecer la mejor carta de presentación para la treintena de barcos que van a participar en este concurso que el año pasado reunió más de 800 kilos de capturas y que, igual que este año, se entregaron a asociaciones benéficas, con ese carácter solidario que siempre ha tenido esta competición".

El presidente de la Asociación de Pesca de Altura Ciudad de Fuengirola, Plácido Antequera, ha destacado por su parte que "este año vienen embarcaciones de Málaga, Marbella, Benalmádena, Caleta de Vélez, de Motril... son gente que le gusta la pesca y participan en todos los campeonatos. Esperemos que el tiempo acompañe y podemos disfrutar de un gran campeonato de pesca de altura".

El programa de actos del XV Campeonato de Pesca de Altura Ciudad de Fuengirola 'Memorial Pedro Cuevas' comenzará el jueves 11 de septiembre con la recepción de embarcaciones, reunión de patrones y copa de bienvenida. La competición en sí se desarrollará el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, con salida a las 8 horas y regreso a puerto a las 19 horas en ambas jornadas. El domingo 14 de septiembre se celebrará en el hotel Las Palmeras, a partir de las 13.30 horas, un almuerzo y el acto de entrega de premios.