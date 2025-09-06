Mucho más que una final para Alcaraz y Sinner

Solo veinte días después de su último enfrentamiento, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a verse las caras. Nuevamente en una final y por tercera vez consecutiva en Grand Slam. Su rivalidad ha dado un cambio de estatus absoluto en apenas tres meses, donde se han enfrentado en el partido por el título en Roland Garros, Wimbledon y ahora el US Open.

Nunca antes se habían enfrentado en un partido del tal importancia, como tampoco lo han hecho nunca como el de este domingo. Más allá del título, la final servirá para definir quien saldrá de Nueva York como número uno, con el murciano más cerca que nunca de recuperar el trono más de dos años después.

64 semanas después, Sinner corre el riesgo de verse fuera del número uno de la ATP, a la vez que puede ver como se le acaba su racha de 27 triunfos consecutivos en Grand Slam de pista dura. Las dos coronas en Australia y el título del pasado año en el US Open hacen que el italiano ostente una de las mayores rachas de la historia, con el récord de Federer (40 victorias) en el horizonte.

Números que sumados al gran rendimiento que ha venido mostrando el italiano a lo largo del torneo lo harían favorito indiscutible en cualquier final excepto ante Alcaraz.

El murciano llega lanzado a la gran final, sin haberse dejado un solo set en el camino y con un servicio impecable que solo ha visto romperse en dos ocasiones (Una en octavos y otra en semifinales). Son siete finales consecutivas desde el pasado mes de abril, cuando tras empezar la gira de tierra en Montecarlo, demostró una cambio de mentalidad que le ha llevado a ser solo batido por el propio Sinner.

Son 60 triunfos en lo que va de 2025, donde ha sumado ya seis títulos. En busca del séptimo, récord en un mismo año en su carrera, el tenista de El Palmar no solo ha conseguido saldar su cuenta pendiente con la segunda mitad del año, que tanto le lastro en 2024, sino también dar el salto definitivo para soñar con llevar su figura a lo más alto de la historia.

Alcaraz jugará la final del US Open / EFE

SEGUNDA CORONA

Tanto para Alcaraz como para Sinner, el triunfo significará su segundo título en Nueva York. Para el español sería la sexta corona de Grand Slam, mientras que para Sinner sería la quinta para igualar con el murciano. El cara a cara particular sigue siendo favorable a Carlitos, que pese a ceder en la pasada final de Wimbledon, se desquitó con la victoria en Cincinnati, pese a ser gracias a la retirada de Sinner por enfermedad.

Las dudas físicas del italiano quedaron borradas de inmediato con el inicio del torneo, aunque en la semifinal ante Auger-Aliassime mostró una imagen preocupante teniendo que ser atendido por molestias en la zona abdominal. Pese a ello, exhibió un gran nivel de tenis para superar al canadiense, aunque no pasó su mejor noche sobre una pista de tenis.

Sinner mostrando su zona abdominal / EFE

Por contra, Alcaraz llega en plenitud de condiciones en busca de ser el primer hombre en toda la Era Open en conquistar el US Open sin dejarse un solo set y repetir lo que hizo en 2022, cuando levantó el título para convertirse en número uno tras batir a Casper Ruud.

EL INICIO DE LA RIVALIDAD

En aquel 2022, Alcaraz y Sinner se midieron en los cuartos de final, con victoria agónica a cinco sets para el murciano. Tras el partido, Sinner aseguró que con ese partido empezaba una gran rivalidad entre ellos dos.

Tres años después con nueve partidos por el camino, vuelven a verse las caras en la Artur Ashe. "Somos dos jugadores distintos ahora, con mucha más confianza. Veremos lo que sucede a partir de ahora" avisó el italiano antes de volver a pelear un nuevo título ante su gran rival generacional.