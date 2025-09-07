El Nueces de Ronda cae por un gol a sólo dos segundos del final

El Nueces de Ronda Atlético Torcal cayó ante el FSF Castro Bloques Cando de la manera más dura posible. Fue con un tanto visitante transformado a falta de sólo dos segundos para que el duelo que abría la competición liguera terminase. El público congregado en el pabellón Gudaljaire se quedó literalmente helado al observa cómo Antía Pérez rompía el 1-1 que ya parecía definitivo.

El Castro era sobre el papel un díficil rival, a tenor de los fichajes que ha hecho, casi todos ellos procedentes de Burela. Así aspira a convertirse en serio candidato a ocupar el Top-4 en esta nueva Liga Iberdrola del futsal femenino. Si en la primera mitad no hubo goles, nada más iniciarse la segunda mitad se puso por delante el cuadro gallego. Respondió no obstante el Nueces de Ronda, con 33 minutos jugados, para que Susi pusiera el empate a un provisional.

Acción definitiva

El acción definitiva vino en las postrimerías de una jugada embarullada, en la que Antía Pérez terminó por desatar la locura en las filas del equipo adiestrado por Julio Delgado. Era demasiado castigo para un Nueces de Ronda que, además, en el último minuto tuvo que sufrir la expulsión de la portera titular y capitana Valeria por tocar el balón con la mano.

El choque comenzó con un juego muy táctico y muchas imprecisiones, con mucho respeto por ambas escuadras y presión alta en fase defensiva en los dos equipos. La primera jugada de peligro llegó en el minuto 4 también con Antía Pérez como protagonista. Ya forzó ahí una primera intervención de Valeria. Replicó el conjunto costasoleño con un balón largo de Unami que le llegó a Marta Collado. Consiguió meter la punta del pie para disparar, pero Caridad tapó con el pecho saliendo del área. El rechace le cayó a Nicole Armoa, que disparó y volvió a rechazar la meta visitante.

Inicio muy táctico

Lo intentó de nuevo Unami con un disparo lejano, que Caridad desvió con cierta dificultad. La respuesta fue de Dani Sousa. Su gran jugada personal acabó sin dificultad en las manos de Valeria. Alejandra dispuso de la ocasión más clara para las malagueñas en toda la primera parte, tras un robo de balón y posterior encare a portería. En el 1 contra 1 su disparo se marchó ligeramente desviado.

Así se fueron sucediendo después las acciones en una y otra meta, pero sin que cambiara el tanteo inicial. La última ocasión de esta primera parte la tuvo Unami, con un lanzamiento de falta que rechazó con dificultad Caridad. Fue un inicio muy táctico y con muchas imprecisiones, si bienes cierto que las de Víctor Quintero hicieron más méritos para haberse adelantado.

Ritmo muy distinto

Todo varió después del descanso. El ritmo pasó a ser frenético. Una imprecisión defensiva del equipo malagueño hizo que Castro pudiera culminar un 3 contra 1. El esférico le llego a Julia Oliveira, que se deshizo de su marcadora con un recorte y su disparo lo desviaría en línea de gol Luisa Mayara. La réplica vino esta vez por parte de Unami. Su zapatazo iba a la escuadra derecha de Caridad, que desvió el balón por instinto. No obstante, Antía Martínez ya empezó a mostrar sus cartas poco después, con un disparo lejano que salió lamiendo el poste derecho de Valeria.

El premio para las malagueñas llegaría en el minuto 34, después de un derechazo lejano de Susi que se coló por la cepa del poste izquierdo defendido por Caridad. Las de Víctor Quintero estuvieron incluso a punto de culminar la remontada, después de un taconazo de Marta Collado que desvió in extremis Caridad. A falta de apenas dos minutos empezó a jugar Castro con portera-jugadora, buscando el gol de la victoria.

Todo se complicó cuando a falta de 46 segundos se quedó Nueces de Ronda con una jugadora menos tras un error de Valeria en un pase que interceptaba Dani Sousa. Su posterior disparo lo paró con la mano fuera del área la arquera malagueña. Resistió titánicamente el conjunto malagueño esa recta final, pero no pudo evitar el gol de Antía Pérez en el újltimo suspiro.

Ficha técnica:

Nueces de Ronda Atlético Torcal: 1-Valeria, 4-Marta Collado, 10- Alejandra, 20- Guida, 22- Unami. Banquillo: 2- Andrea Passos, 6- Rim Soubki, 8- Becha, 11- Nicole Armoa, 12- Susi, 17- Barra, 19- Sandra García. Entrenador: Víctor Quintero.

FSF Castro Bloques Cando: 21- Caridad García, 8- Antía Martínez, 10- Antía Pérez, 12- Luisa Mayara, 13- Dani Sousa. Banquillo: Cando: 3- Area Loureiro, 6- Jenni, 7- Vero García, 14- Julia Oliveira, 17- Cris Lourés, 20- Patri Ortega, 42- Marta Pérez. Entrenador: Julio Delgado.

Goles: 0-1, min. 21: Luisa Mayara. 1-1, min. 33: Susi. 1-2, min. 39: Antía Pérez.