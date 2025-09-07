Tenis
Sabalenka vence a Anisimova en Nueva York y suma su cuarto Grand Slam
La tenista bielorrusa derrotó a la estadounidense por 6-3 y 7-6 y encadena su segunda victoria consecutiva en el US Open
EP
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha vencido este sábado por 6-3 y 7-6(3) a la estadounidense Amanda Anisimova y con ello ha conquistado por segundo año consecutivo el título individual femenino en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EEUU).
Sabalenka sumó el cuarto 'grande' a su palmarés en la que era su tercera final seguida en Flushing Meadows y la tercera de este 2025 en un 'Grand Slam'. No en vano, la número 1 del ranking mundial cayó en enero en el partido por el título del Open de Australia ante Madison Keys y en junio por el de Roland Garros frente a 'Coco' Gauff.
Para resarcirse, la bielorrusa demostró que estaba enchufada desde el inicio, salvando tres bolas de 'break' en el juego inaugural y rompiendo justo a continuación el servicio de Anisimova. No obstante, la jugadora de Nueva Jersey contaba con el apoyo del Arthur Ashe Stadium, evitó que su adversaria consolidase dicha ventaja e incluso se puso arriba (2-3).
Era un cara a cara de pegadoras y ahí Sabalenka es experta, lo que quedó claro con un quiebre en el sexto juego y también en el octavo, habiendo consagrado su renta entre medias (5-3) y anotándose poco más tarde el primer set. En el arranque del siguiente tampoco hubo tregua y la de Minsk merodeó un 'break' tempranero, si bien Anisimova respondió.
En realidad, había sido una advertencia porque Sabalenka sí quebró el siguiente servicio de su oponente. Pese a que la estadounidense volvió a igualar la contienda con una rotura en el sexto, 'ipso facto' cedió esa posición (4-3). Estaba teniendo vaivenes la número 9 del ranking de la WTA, como demostró con restos arriesgadísimos en el décimo juego (5-5).
Pareció acusar la bielorrusa ese quiebre cuando sacaba para ganar el partido, pero se recuperó rápidamente para forzar una muerta súbita en la que fue superior en los instantes clave. Y tras poco más de hora y media sobre la cancha, bajo la mirada de actores como Stanley Tucci y Leslie Bibb, Sabalenka ganó por 7-3 y revalidó su corona de 2024.
- Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí
- Un argentino revela lo que vio al pasear por las calles de Málaga: 'Siempre me sorprende para bien
- Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
- Pilates, fotografía o inglés: estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga
- Un 'influencer' madrileño alaba la gastronomía de Málaga: 'Es la provincia con los mejores restaurantes
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Alba Berlín, primer partido del Trofeo Costa del Sol 2025
- Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
- Myka: la heladería que arrasa en redes abre su primera tienda en Málaga