Tenis
Granollers, nueva baja para la Copa Davis en Marbella
El barcelonés sufre una lesión en el tobillo que le impedirá estar ante Dinamarca en la eliminatoria de este fin de semana en Puente Romano
La Opinión
Marcel Granollers sufre una lesión en el tobillo del pie derecho y será baja en la Selección Española de Tenis que se enfrentará a Dinamarca en la segunda ronda de los Qualifers de la Copa Davis 2025 que se disputará este fin de semana del 13 y 14 de septiembre en Marbella.
El barcelonés de 39 años, brillante campeón de dobles del US Open la semana pasada, arrastraba problemas físicos causados por un esguince en el tobillo que se hizo entrenando el primer día en Nueva York, y que se suma a la lesión en la fascia plantar que padecía desde principio de año.
Las pruebas médicas a las que se ha sometido han aconsejado descartar su participación en la exigente eliminatoria de Copa Davis que España jugará en la pista de tierra del Club de Tenis Puente Romano.
Tras las bajas de última hora -Carlos Alcaraz, el malagueño Alejandro Davidovich y Marcel Granollers-, el equipo capitaneado por David Ferrer formará únicamente con cuatro jugadores: Jaume Munar, Pedro Martínez Portero, Roberto Carballés y Pablo Carreño.
El equipo español llegó este martes a Marbella y tuvo la primera toma de contacto con la pista por la tarde bajo las órdenes de David Ferrer y Marc López, que refuerza el equipo técnico en esta serie. Les acompaña en la funciones de sparring el balear de 19 años Izan Almazán.
