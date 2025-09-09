Baloncesto
Tomé: "Queremos hacer un juego intenso y alegre, estamos entrenando muy bien"
El entrenador del CAB Estepona valoró positivamente los primeros amistosos del conjunto malagueño en los que perdió ante el Lointek Gernika Bizkaia y superó al Royal Castors Braine, ambos equipos de Eurocup
La Opinión
El 25 de agosto comenzó el viaje del Ingeniería Ambiental CAB Estepona 2025/26, una fecha que va quedando atrás después de varias semanas de trabajo en las que el equipo va conjuntándose a pesar de que Sika Koné aún se encuentra con las Atlanta Dreams en la WNBA y la convocatoria de Ceci Muhate con la selección española 3×3 le hizo ausentarse durante varios días.
Después de nueve días a las órdenes del staff del cuadro costasoleño, el pasado viernes llegó el primer test de pretemporada y apenas 48 horas después el segundo. La Copa Vive Internacional, que se desarrolló en el Pabellón La Lobilla fue la primera piedra de toque, midiéndose a Lointek Gernika Bizkaia -derrota por 62-75- y Royal Castors Braine -victoria por 61-72-, dos equipos participantes en la Eurocup.
Primeras valoraciones
Francis Tomé, el técnico del cuadro esteponero, valoró la participación de su equipo en un triangular donde el Ingeniería Ambiental CAB Estepona finalizó en segunda posición: "El torneo tuvo tres caras para nosotras. Por un lado, los 17 primeros minutos ante Gernika, donde el equipo estuvo intenso, corrió y jugó con alegría como nos gusta. Después creo que nos caímos y sufrimos bastante, pero ante Castors Braine hemos vuelto a jugar como en ese arranque del viernes y nos vamos con una buena sensación".
Después de caer por 13 puntos ante el cuadro vasco, el equipo esteponero llegó a estar arriba por esa misma diferencia ante el bicampeón belga, aunque terminaría venciendo por 11 puntos. El basket average fue el que decidió que el conjunto gernikarra se llevara la primera plaza por delante de las locales y cerrando la clasificación el cuadro valón.
Asentar la pretemporada
Más allá de esos dos partidos, que Tomé consideró que llegaron "demasiado pronto" y con unos rivales "muy fuertes", el técnico malagueño habló sobre los primeros pasos de su equipo: "Creo que ellas han querido correr demasiado y en el primer partido jugar perfecto sin conocernos todavía, siendo yo muy lento en la pretemporada". Y es que el entrenador del Ingeniería Ambiental CAB Estepona incidió en que, para él, estas primeras semanas son claves para asentar conceptos básicos sobre los que cimentar el trabajo del resto del año. Tomé, además, aseguró que las suyas “están entrenando muy bien”, lo que les permite dar pasos en su juego.
Este sábado 13, a partir de las 13.00 horas, llegará el siguiente amistoso ante La Salle Melilla, equipo de La Liga Femenina Challenge. Por delante le quedarán otros dos. Uno de ellos será el 18 de septiembre ante el Hozono Global Jairis, mientras que la pretemporada llegará a su fin el día 21 con la final de la Copa Andalucía ante el ganador del Unicaja Mijas-CB Sevilla Femenino.
