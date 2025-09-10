FAY Hotels Group renueva su patrocinio con el Costa del Sol Málaga

FAY Hotels Group renueva su confianza en el proyecto del Costa del Sol Málaga para la temporada 2025/26. El grupo hotelero, consolidado en su sector entre las referencias de la provincia, acumula varias temporadas de patrocinio para las panteras. Ahora se ha sellado un nuevo compromiso en un acto presidido por la presidenta del club, Pepa Moreno; el Director General del Fay Hotels Group, Ángel Acha; y la Directora Comercial del Fay Hotels Group, Maloles Sánchez. Un acuerdo que permitirá que la marca esté presente en la camiseta de calentamiento, además de en otros múltiples soportes físicos y digitales, del equipo malagueño.

En el corazón de la Axarquía malagueña, donde la brisa marina se encuentra con la pasión por el golf, FAY Hotels Group ofrece una experiencia única que combina el primer campo de golf construido al este de Málaga con el confort de un alojamiento frente al Mediterráneo. Esta propuesta redefine el concepto de vacaciones de golf, ofreciendo la máxima calidad en un entorno privilegiado.

Añoreta Resort & Golf, inaugurado en 1990, representa una pieza clave en la historia del golf andaluz. Diseñado por José María Cañizares, campeón de la Ryder Cup y Copa del Mundo, este campo se extiende a lo largo de 6.016 metros, ofreciendo un recorrido técnico adaptado a todos los niveles de juego.

La oferta en golf de FAY Hotels Group incluye greenfees con buggy, transfers del hotel al aeropuerto, late check-out hasta las 16:00 y detalles sorpresa en la habitación. Esta integración elimina las complicaciones logísticas típicas del turismo de golf, permitiendo a los huéspedes concentrarse exclusivamente en disfrutar de su experiencia. La ubicación privilegiada, a tan solo 20 minutos del centro de Málaga y 25 minutos del aeropuerto, facilita el acceso desde cualquier punto de España o Europa, mientras que la cercanía entre el hotel y el campo de golf elimina desplazamientos innecesarios.

La propuesta hotelera de FAY Hotels Group se articula en torno a dos establecimientos estratégicamente ubicados: FAY Victoria Beach y Añoreta Suites. FAY Victoria Beach, un hotel de 4 estrellas situado en primera línea de playa, ofrece 61 habitaciones únicas donde el Mediterráneo actúa como telón de fondo. Recientemente, hemos obtenido la certificación ISO 14001 de la mano de Bureau Veritas, posicionándose como referente en turismo sostenible.

Por su parte, Añoreta Suites ofrece una experiencia única de alojamiento en plena naturaleza ya que se encuentra en la casa club del campo de golf, con vistas directas a Añoreta Golf. Las habitaciones, de hasta 40 metros cuadrados con terrazas, permiten a los huéspedes despertar cada mañana contemplando el green donde jugarán, creando una conexión íntima con su pasión golfística.

El complejo ofrece servicios adicionales que enriquecen la estancia: instalaciones de pádel con 5 pistas de cristal, múltiples opciones gastronómicas desde el restaurante Bendita Katalina hasta el Beach Club Zorrocallao en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria, espacios para la celebración de reuniones, eventos y modernas instalaciones con estación de carga para coches eléctricos. En definitiva, puedes descubrir una cuidada selección de hoteles y suites en Rincón de la Victoria, ubicaciones privilegiadas ideales para vacaciones, escapadas o viajes de negocios.