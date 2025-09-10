Sara Fernández, nueva campeona europea del Waterpolo Málaga

Enorme noticia para el Club Waterpolo Málaga y el deporte malagueño femenino, con la consecución del título en el Campeonato de Europa juvenil femenina por parte de la Selección Española. Un combinado nacional con un gran protagonismo andaluz y malagueño, en la figura de Sara Fernández Moreno, la coordinadora y entrenadora del club de Inacua, que ha formado parte del cuerpo técnico de esta selección española.

Una nueva representación del deporte malagueño en una cita internacional de primer nivel, que vuelve a demostrar el gran trabajo que se realiza en la ciudad y en la provincia, la referencia que supone el waterpolo malagueño ya en el panorama nacional y la evolución constante del deporte femenino malagueño en las grandes citas.

El triunfo de Sara Fernández supone un gran motivo de orgullo para el Club Waterpolo Málaga, justo cuando arranca una nueva temporada; la número 22 de su historia, y en la que la formación de cantera y la composición de equipos competitivos y formativos será el gran objetivo. Todos sus equipos han empezado ya a entrenar. El título de Sara Fernández se une también al entorchado cadete europeo que logró Gabriela Paulini, jugadora del Waterpolo Málaga, con el combinado nacional este mismo verano.

En el Campeonato de Europa juvenil femenino, el equipo español realizó un torneo impecable: en la fase de grupos venció a Grecia, Croacia e Israel, en cuartos superó a Serbia y en semifinales firmó una enorme victoria contra Hungría. En la gran final, España se impuso a Grecia en un emocionante encuentro decidido por la mínima (10-9), logrando así la medalla de oro europea.

Con este triunfo, Sara Fernández y sus compañeras sitúan al waterpolo español en lo más alto del mapa continental y reafirman el gran momento que vive este deporte en la actualidad en todas sus categorías.