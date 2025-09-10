Cuenta atrás para la V Supercopa de Baloncesto Diputación de Málaga

La V Supercopa de Baloncesto Diputación de Málaga enfrentará a los mejores equipos malagueños de las categorías nacionales N1 y Tercera FEB. Este torneo de pretemporada decidirá el paso de los participantes a las finales de sus respectivas categorías. Del 12 al 28 de septiembre, 16 equipos competirán en distintos pabellones deportivos de Málaga capital, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Torre del Mar (Vélez-Málaga), Benalmádena, Benahavís y Marbella.

Así lo dio ayer a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y delegado en Málaga, Ricardo Bandrés; los concejales de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín; Fuengirola, Julio Rodríguez; y Alhaurín de la Torre, Sergio Cortés, y responsables de los clubes de baloncesto participantes.

El diputado explicó que este torneo forma parte de la agenda de eventos de baloncesto de la Diputación, que incluye actividades como el Circuito Provincial de 3x3 y el Campus de Verano, además de grandes eventos como el Torneo Costa del Sol, que acaba de finalizar.

Todos los partidos podrán seguirse en directo a través de la app Afición FAB, y la final se emitirá por streaming en el canal de Youtube de FAB Málaga.

N1 femenino

La liga N1 femenina disputará una liga a una vuelta en la que se clasificarán los dos mejores equipos de los cuatro participantes: Unicaja, CB El Palo Basket4Life, CB Salliver Fuengirola Hotel Higuerón y Torino Málaga Basket.

Los partidos serán los días 13, 17, 18, 20 y 21 de septiembre en los pabellones Juan Gómez ‘Juanito’ de Fuengirola; La Mosca de Málaga; Training Center El Higuerón en Fuengirola; José Mª Martín Urbano de Málaga y la ciudad deportiva Javier Imbroda de Málaga. La final se disputará el domingo 28 de septiembre en un municipio aún por determinar.

N1 masculino

La liga N1 masculina se jugará en dos grupos con sistema liga a única vuelta, y el mejor equipo de cada grupo se clasificará para la final. Los clubes participantes son CB El Palo Basket4Life, Invermoneda CB Alhaurín de la Torre, Torino Málaga Basket, EBG Málaga, CB Benalmádena, Torre Basket Club, Unicaja y CB Benahavís Costa del Sol.

Los partidos se jugarán los días 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 y 24 de septiembre en la ciudad deportiva Javier Imbroda de Málaga, el pabellón La Mosca de Málaga, el pabellón José Mª Martín Urbano de Málaga, el pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre, el pabellón Maestro Salvador Sánchez de Torre del Mar, el polideportivo Ramón Rico de Benalmádena y el pabellón municipal de Benahavís. La final se disputará el domingo 28 de septiembre en un municipio aún por determinar.

Tercera FEB

La liga Tercera FEB se disputará en una final four en el pabellón Carlos Cabezas de Marbella con los cuatro equipos participantes: Colegio El Pinar, Hospital Ochoa CB Marbella, CB Salliver Fuengirola Hotel Higuerón y CB Novaschool Rincón de la Victoria.

Las semifinales serán el 13 de septiembre a partir de las 18.30 horas, y la final, el 19 a las 20.00 horas.