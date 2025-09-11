Málaga Rincón de la Victoria Hockey inicia su marcha en División de Honor B femenina

Málaga Rincón de la Victoria Hockey, equipo recién ascendido a la liga nacional de División de Honor B, estrenará su singladura en esta competición contra uno de los clubes insignes del hockey nacional, el Egara de Terrassa de la provincia de Barcelona. El partido se jugará este sábado a partir de las 15 horas en campo catalán.

Durante todo el verano, el joven equipo malagueño lleva preparando la temporada para hacer frente a esta exigente liga, que comenzará este sábado, y cuya primera fase de 14 partidos durará hasta diciembre próximo.

Sistema de competición

Málaga Rincón de la Victoria Hockey se encuentra encuadrado en uno de los grupos de la División de Honor B. Los cuatro primeros del grupo disputarán la segunda fase que opta al ascenso, mientras los cuatro últimos lo harán por evitar en descenso. El club se enfrentará, además de al reseñado Egara, a otros clubes de tradición como Sanse, Complutense y FC Barcelona.

La segunda fase, que consta de 8 partidos, se disputará a partir de marzo de 2026.

Nuevo proyecto

Málaga Rincón de la Victoria Hockey es la nueva marca de competición del equipo promovido por los clubes CD Málaga Carranque y CH La Candelaria, este último de Rincón de la Victoria y auspiciado por la campeona olímpica en Barcelona 92 Mari Carmen Barea.

En la preparación de la competición, ambos clubes han tenido que hacer frente a varios desafíos, principalmente la falta de homologación del campo de competición de Carranque, ya muy deteriorado y que va a ser objeto de una próxima remodelación. Hasta ese momento, el equipo disputará la competición en el campo vecino de Benalmádena.