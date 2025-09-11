La Subida a la Fuente de la Reina cumple su 40ª edición

Este jueves, se ha presentado una nueva edición, la 40ª, de la Subida a la Reina. El Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga ha acogido el acto de una de las pruebas ciclistas más antiguas de la provincia. Este año, el ascenso a este puerto mítico de la capital se celebrará el próximo 20 de septiembre en la que los participantes en la prueba podrán disfrutar de una experiencia única, en una subida, conocida por cualquier aficionado a la bici, que supone un gran reto, especialmente en su inicio y final hasta llegar a la curva de la fuente, que antecede al Puerto del León.

Las inscripciones que aún están abiertas hasta el próximo 15 de septiembre pueden realizarse en el siguiente enlace: subidaalareina.es y desde la página web de Dorsal Chip.

Presentación del a Subida a la Reina / L.O.

En el acto de presentación han estado presentes Borja Vivas, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Javier Díaz, Director de Deportes de la Diputación de Málaga, Daniel Ortiz, delegado provincial de la Federación Andaluza de Ciclismo, Joaquín Cuevas, director general de Deporinter, e Ismael Jimenez, responsable Yamaha de Navarro Hermanos.

La prueba ciclista el pasado año en el Camino de Colmenar / L.O.

Este año, la prueba deportiva dará comienzo en el Polideportivo Queipo de Llano en Ciudad Jardín a las 10.00 horas y durante 3,8 kilómetros recorrerá las calles de la barriada y Capuchinos hasta llegar a Fuente Olletas. En el cruce de calle Olletas con el Camino del Colmenar tendrá su inicio real y cronometrado para encarar las rampas hasta el Puerto del León y coronar en la Fuente de la Reina. El recorrido tiene 15,5 kilómetros, con un desnivel acumulado de 900 metros y una pendiente media del 5,6% y rampas máximas del 10%.

El perfil de la subida al Puerto de El León y Fuente de la Reina / altimetrias.net/

El récord masculino de la prueba está fijado en 36 minutos y 5 segundos, conseguido por 'Quillo' Márquez; y el femenino es de 42 minutos y 15 segundos, de Natalia Fischer, ambos deportistas locales. La organización ha establecido, como en ediciones anteriores, un trofeo y premio especial de 500 euros por categoría para los ciclistas superen dichas marcas, un aliciente más para participar en la prueba. La trayectoria y categoría de este evento ha traído a profesionales como Alberto Contador, Alejandro Valverde e Igor Astarloa y al ciclista local, José 'Quillo' Márquez.

Víctor Fernández y María Esther Maqueda, los ganadores en 2024 / L.O.

En 2024, los ganadores de las pruebas masculinas y femeninas fueron Víctor Fernández y María Esther Maqueda, con unos tiempos de 37 minutos y 22 segundos y 46 minutos y 32 segundos, respectivamente. Ignacio Gallego y Juan Sánchez Morán acompañaron en el podio masculino a Ferández en la pasada edición; mientras que segunda y tercera en féminas quedaron María de los Angeles Medina y Nicole Valentine Pérez.