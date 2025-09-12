El Circuito Albatros aterriza este domingo en Marbella

El Circuito Albatros celebrará este domingo 14 de septiembre su undécimo torneo del año y lo hará regresando a la Costa del Sol tras su paso en julio por El Chaparral de Mijas. Ahora, el escenario será el precioso campo Sur de Guadalmina en Marbella, para abrir así un mes con hasta tres torneos que repartirán hasta doce plazas para su gran final, que se disputará en octubre el club Playa Serena de Roquetas de Mar (Almería).

Tras empezar en marzo en Sevilla y pasar por las provincias de Huelva, Almería, Córdoba, Granada y Cádiz, cerca de un millar de golfistas ya participaron en las distintas citas, que también tuvieron paradas en Portugal y la Región de Murcia como sedes fuera de Andalucía. Hasta el próximo viernes estarán abiertas el centenar de inscripciones disponibles de una competición que cuenta con la figura del maestro Pepín Liria como padrino, y que ya tuvo la participación de Liz Emiliano o los exfutbolistas Roberto López Ufarte y Aleix Vidal.

Además de promover el deporte y todos los rincones de Andalucía, el Circuito Albatros añade otros valores fundamentales que le dan lustre como la sostenibilidad, igualdad, inclusión y el respeto, dentro de una iniciativa que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte que valora su conexión con la naturaleza. Y es que se trata de un evento que junto al turismo ensalza otros principios esenciales en la sociedad actual. Una competición con hasta cuatro categorías, con la presencia femenina como reto.

Para potenciar aún más la promoción de la Costa del Sol como destino turístico unido al golf, durante la competición y en la posterior entrega de premios se contará con una carpa gastronómica en la que se degustarán productos andaluces como sus aceites, caldos y cervezas Alhambra. Así mismo los participantes recibirán un pack de bienvenida con una botella de aceite Amarga y Pica, batido y café Puleva, Coca-Cola, bolas Srixon, tees y una toalla personalizada by Pepín Liria del circuito que vienen a poner en valor el precio de su inscripción, a lo que se une un gran sorteo con material de golf.

El resto de citas

Tras su paso por Marbella, el circuito seguirá en septiembre a la semana siguiente el domingo 21 en La Garza (Linares, Jaén), para cerrar el mes el sábado 27 en La Cañada (Sotogrande, Cádiz). Llegará a la capital de España el 5 y 6 de octubre RACE (Madrid) para terminar con la citada gran final el 18 octubre en Playa Serena.

De esta undécima prueba saldrán los ganadores que se clasificarán para la gran final del circuito que disputarán todos los campeones del año en Roquetas. De manera que se unirán a los campeones en las distintas categorías de los hasta ahora diez torneos celebrados, para el citado Máster Gran Final, que por tercer año consecutivo se disputará en las costas almerienses. Allí también aspiran a estar los cuatro mejores del ranking, que saldrán de la suma las tres mejores tarjetas de los distintos torneos del circuito en los que participen.

Más de 1.500 jugadores pasarán en los citados clubes. Doce de sus escenarios están ubicados en el más del centenar de campos que aglutina Andalucía. Un evento que es posible gracias al apoyo de la Junta de Andalucía y la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roquetas de Mar, las Diputaciones de Granada, Huelva, Almería y Córdoba, así como un amplio tejido empresarial andaluz como Cervezas Alhambra, Puleva, Ocean Group, Allianz Global Investors, Solán de Cabras, Fuzetea, Royal Blis, Asesunion, Bodega 12 PB, Amarga y Pica.