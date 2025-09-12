El Costa del Sol, a seguir creciendo en Carranque

El Costa del Sol Málaga vuelve a casa 10 días después para afrontar un nuevo desafío en la Liga Guerreras Iberdrola. Este sábado, a las 19:00 horas, el Caja Rural Aula Valladolid visita Carranque en una tarde de balonmano de nivel en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda. Oportunidad para continuar hacia arriba como equipo para las panteras, que después tendrán el parón internacional, aunque se disputará aprovechando este hueco del calendario la final de la Copa de Andalucía.

Después del triunfo ante el Elda Prestigio toca dibujar otro punto en el papel que ya dibuja una línea de continuidad en las buenas sensaciones así como en los resultados. «Antes del parón internacional viene otra jornada clave en casa, tenemos que intentar dejar escapar los menos posibles, o ninguno a poder ser. Otro partido para seguir creciendo y afianzándonos un poco más en la clasificación y con el trabajo que llevamos haciendo desde julio», asegura en la previa Suso Gallardo.

Arropadas por su gente, las malagueñas esperan al conjunto de Salva Guardia, al que ganaron con aprietos en la Summer Bag de Villacelama en pretemporada. «Viene un equipo muy joven, que está trabajando muy bien, pero al final son muchas caras nuevas. Creo que son capaces de lo mejor y lo peor, es lo que tiene la juventud. Nosotras tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, seguir creciendo desde atrás, ser fuertes en las transiciones y en los repliegues. Hay que hacerse fuertes en casa, una victoria nos da ese plus para creer en lo que estamos haciendo y para irnos al parón internacional con los deberes hechos», explica el entrenador.

El Caja Rural Aula Valladolid llega con un balance de una victoria, en Lanzarote en la primera jornada; y una derrota, en Huerta del Rey a manos del Replasa Beti-Onak. Es una plantilla que ha sufrido profundos cambios con muchas salidas, entre ellas la de Martu Romero. Ha incorporado talento joven como Sandra Monteagudo o Naroa Baquedano, entre otras. Suso Gallardo volverá a contar con las mismas piezas del anterior partido, aunque seguirán sin estar en la convocatoria Silvia Arderius, Rita Campos, Laura Sánchez y Bárbara Vela. Vuelta a casa para el Costa del Sol Málaga, que rebosa felicidad en Carranque.