Confirmados los partidos de la Copa Davis de Marbella entre España y Dinamarca

El Ayuntamiento de Marbella acogió este viernes el sorteo para decidir el orden de los partidos y de los jugadores que participarán este sábado y este domingo en la eliminatoria entre España y Dinamarca de la segunda ronda de la Copa Davis. El capitán David Ferrer ha elegido a Jaume Munar para tres de los cinco partidos en la pista de tierra batida del Club Puente Romano, uno de ellos ante Holger Rune, mientras que Roberto Carballés no estará en ninguno.

Jornada del sábado

El sábado arranca con uno de los platos fuertes a partir de las 12.30 horas: Pablo Carreño-Holger Rune. Atendiendo al ranking ATP, parece un duelo desnivelado con el nº123 -el español ha arrastrado distintas lesiones este año- y el nº11. Sin embargo, David Ferrer pone sobre la pista marbellí a un jugador que ya sabe lo que es derrotar al gran peligro danés. El balance cae para Carreño por 3-1, aunque el último triunfo fue de Rune en 2024.

El segundo partido lo protagonizarán Jaume Munar y Elmer Moller, el líder del equipo español y el segundo por Dinamarca -37º y 113º, respectivamente, en el ranking ATP-. El mallorquín llega en su mejor momento después de alcanzar los octavos de final de un Grand Slam, en el US Open, por primera vez en su carrera. El danés, a sus 22 años, también llega en un buen momento tras alcanzar la primera ronda de Roland Garros, Wimbledon y Nueva York.

Jornada del domingo

Ya el domingo, desde las 11.30 horas, no hay sorpresas con el doble español. Pedro Martínez y Jaume Munar, que saben lo que es jugar juntos tanto en el circuito ATP como en la Copa Davis, lucharán por el tercer punto de la eliminatoria. August Holmgren y Johannes Ingildsen, este último es el especialista, estarán presente por parte de Dinamarca.

Jaume Munar será el gran protagonista por España. / RFET/Germán Pozo

A partir de ahí, con la posibilidad de que el cruce ya haya quedado resuelto, llega el gran partido, el cruce de los mejores de cada selección: Munar y Rune frente a frente. El mallorquín afrontará aquí su tercer partido consecutivo después de haber jugado el segundo encuentro individual del sábado y el dobles. El físico puede ser un factor determinante. Roberto Carballés no ha sido seleccionado para ningún encuentro.

En caso de ser necesario, Pablo Carreño y Elmer Moller saltarán otra vez a la pista del Club Puente Romano para disputar el quinto y decisivo punto de la eliminatoria que sellaría la plaza por la Final a 8 en favor de España o Dinamarca.