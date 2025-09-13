Copa Davis: Rune da primero contra España

Holger Rune recuperó este sábado los aires de grandeza que se esperan de un tenista de su talento para dejar en el lado de Dinamarca el primer punto de la eliminatoria ante España. 5-7 y 3-6 ante un Pablo Carreño que, por momentos, dio mucho más de lo que se esperaba, de lo que se había demostrado a lo largo de la temporada y al Club de Tenis Puente Romano de Marbella le toca ahora remonta en la segunda ronda de la Copa Davis.

Primer set

Rune empezó sufriendo para mantener su primer saque. Carreño se puso de inmediato con tres bolas de break, pero el danés salió airoso del primer envite gracias a dos saques magistrales y a un mayor dominio de la derecha. Más fácil lo hizo el asturiano para conservar su servicio y, pese a que el escandinavo daba mejores picos de talento, fue Carreño el que definió mejor, el que sostuvo con más firmeza y el que se apuntó el primer break (2-1). Rune respondió de inmediato, la batalla estaba servida.

A partir de ahí, momentos de igualdad. Un tenis parejo, haciéndose fuerte cada uno con el saque. Carreño estaba siendo mucho más correcto. Su rival firmaba los puntos más espectaculares, también con dosis altas de talento para el español, pero también concedió numerosos errores no forzados. Aunque conectaba con la derecha... y 3-4. Respondió Carreño, mejor en el saque y en la red. Cada uno mantuvo su saque y la primera manga se marchó al 5-5.

Ahora, punto a punto. Nada parecía frenar a Carreño, ni siquiera ese mal gesto que le hizo la rodilla. Sí lo hizo el primer saque, que fue determinante para sacar a flote a Rune (5-6). El camino era sencillo: tie-break o set para el escandinavo. Y el danés impuso ese número 11 del ranking ATP cambiando la altura de las bolas, aferrándose a defensas enormes para hacer suya la primera manga. Falló Carreño una de sus primeras dejas y paso al 5-7.

Segundo set

El tenista español necesitaba borrar de su cabeza todo lo que había pasado y comenzar con otra inercia el segundo set. El problema es que su rival se lo puso imposible. En apenas un suspiro, 0-3. Rune estaba de dulce: corría más, le funcionaba a un nivel excelso la derecha y parecía volar sobre la pista. En el otro lado, un Pablo Carreño al que no le funcionaban tan bien las piernas, que no conseguía hacer suyo el primer saque y que veía enfrente a un avión.

Pareció hacerlo después del paso por banquillos. Juego inmaculado y 1-3. El partido ya parecía otro porque el español tuvo dos bolas de break. No necesitó más que una oportunidad. Rune se excedió en buscar el fondo y 2-3. Si Carreño retenía su servicio, el impulso moral era sublime. La afición lo sabía, también la escandinava, pero Pablo Carreño no estaba de paso. 3-3 y a por todas para forzar el tercer y definitivo set.

Otra vez Rune y otra vez la versión 'robot' para colocar el importante 3-4. Y no se quedó ahí, también vino el 3-5. Movió al asturiano por toda la pista como si él estuviese defendiendo el juego. El final ya presentía cerca porque el danés lo hizo todo bien. Sacó muy limpio, ocrrecto, con el público entregado y con la capacidad de cumplir con la superioridad del ranking para firmar el primer punto de la eliminatoria.