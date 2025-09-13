Copa Davis | Elmer Moller gana a Munar y consuma un sábado dramático para España

Un número 113 del ranking ATP, inédito más allá de una primera ronda de un Grand Slam, echó un jarro de agua fría sobre la pista del Club de Tenis Puente Romano para dejar un peligrosísimo 2-0 a favor de Dinamarca. Lo hizo Elmer Moller, el segundo mejor jugador del equipo escandinavo, por 6-2, 1-6 y 4-6 ante Jaume Munar, llamado a liderar a los de David Ferrer en Marbella. O se gana todo el domingo o España está fuera de la Final a 8 de la Copa Davis.

Primer set

El inicio del partido estuvo lejos de tener completamente el foco en el tenis y sí algo más en la moral. Holger Rune había dejado una huella muy alargada sobre la pista marbellí y una sensación de cierta obligatoriedad sobre Munar para cerrar este sábado con el 1-1 en la eliminatoria. En caso contrario, el domingo iba a ser agónico. Elmer Moller, como si nada, se encontró con un 0-2 a su favor en el marcador. Un inesperado revés para el mallorquín.

Se rearmó rápido el 'mago' y comenzó a fluir en la pista. Pasó a bailar sobre la tierra batida y a confirmar que los octavos de final del US Open no habían sido casualidad. Si David Ferrer había confiado en él para jugar tres partidos, era por algo y ese 0-2 se convirtió rápidamente en un 4-2. España estaba muy de vuelta en la eliminatoria o eso parecía. El mallorquín empujó a su rival al fondo de la pista. Así llegó el 6-2 y así se quitaron Marbella y el tenis español una gran losa.

Jaume Munar salva una pelota contra Elme Moller. / EFE/Jorge Zapata

Segundo set

Al danés le pesó mentalmente todo lo ocurrido anteriormente, inició algo perdido la segunda manga. Le costaba resistir los intercambios de cierta duración, parecía extasiado y al borde de pedir un parón. Gestualmente apático, pero todo cambió desde ese momento. Se agarró a su afición y a un golpeo estratosférico desde el fondo de la pista para repetir el guion: 0-2. Estará pronto en el top 100 del ranking ATP -es el 113-. ¿De dónde había salido este joven de 22 años?

El transcurso del encuentro cambió radicalmente. No apareció Munar, maniatado y espectador ante el rival. La raqueta de Moller estaba blindada de talento, lanzaba auténticos misiles desde el fondo de la pista sin respuesta. El 0-4 era catedrático. El español llegó a tener dos bolas de break y solo un resto a la red del rival pareció darle algo de aire (1-4). Tan instantáneo como una estrella fugaz. El encuentro estaba en las manos del escandinavo y todo lo que salía de él era magia (1-6). Al tercer set... y a la desesperada.

Tercer set

¿Había algún milagro posible? El golpe moral fue severo después de que Moller empezara la manga decisiva, por si fuera poco, con un break. Se antojaba muy difícil. Cada punto empezaba a ser agónico, pero Munar no había dicho aún su última palabra. Le devolvió el break al danés y consumó su servicio de forma heroica, forzando a su rival a cometer errores (2-1). La experiencia y la fortaleza mental tenían que ser decisivas para el lado local.

La respuesta no pasaba por volver a encajar un break. Estaba bastante lejos, pero el partido no fue ni mucho menos consistente. Cedió mucho el danés con su saque y lo aprovechó Munar para colocar el 3-3 en el marcador. Una de cal y otra de arena constante. Y ahí, en el epicentro de la locura, brilló el mallorquín (4-3). Tenía que ser ahora. Aún no, 4-4.

Sacaba Munar, defendía su servicio y resultó ser otra vez una lacra. Moller bailó a sus anchas con la derecha y el mallorquín no encontró nada con lo que variar. Tenía que ir a por lo imposible porque el danés estaba a un juego de ganar (4-5). No le tembló ni un solo milímetro la muñeca y se ganó tres bolas de partido. El danés falló la primera, pero no la segunda para consumar un día dramático por parte de los españoles.

Jornada del domingo

Cerrada la jornada del sábado, solo queda soñar con la remontada del último día. El dobles abrirá el domingo a partir de las 11.30 horas. Pedro Martínez y Jaume Munar saldrán en el lado de España, mientras que lo harán por Dinamarca August Holmgren y Johannes Ingildsen. Después será el turno de los líderes de ambos equipos: se mantendrá el mallorquín en pista y saltará Holger Rune. El último partido, en caso de que España haya ganado los anteriores, lo disputarían Pablo Carreño y la gran sorpresa del sábado, Elmer Moller.

Las cuentas son claras: o los de David Ferrer ganan los tres encuentros o la Final a 8 será una realidad para Dinamarca -estando ellos en los cuartos de final por primera vez desde 1988-.