El Costa del Sol cede un punto en Carranque (26-26)

El Costa del Sol Málaga dejó escapar un punto en los instantes final para firmar las tablas ante el Caja Rural Aula Valladolid (26-26). Un gol de las visitantes a falta de dos segundos dejó helado Carranque, que vio las dos caras de las panteras tras una notable primera parte. Segundo empate de las malagueñas en esta temporada en la Liga Guerreras Iberdrola en tres jornadas, lo que no le permite instaurarse en la zona alta de la clasificación. Ahora afrontan el primer parón internacional del calendario, con la Copa de Andalucía el próximo sábado en el horizonte.

De más a menos

Le costaba al conjunto de Suso Gallardo de inicio, con las vallisoletanas bien plantadas en el parqué de Pérez Canca (2-4, 4-6). Poco a poco se desperezaba la maquinaria ofensiva de las locales, empujadas por las paradas de Alice Fernandes, para voltear el primer revés. La brasileña estaba en dobles cifras y no se había alcanzado el ecuador. Nayra Solís, en los primeros minutos de la campaña, ponía el 10-8. Sole López, de dulce, aparecía para estirar con la máxima al descanso (13-10).

Final amargo

Eran los mejores minutos de las malagueñas, que ahora dominaban con suficiencia. Se manejaban rentas de cinco tantos (15-10, 17-12, 20-15). Volvía a dejar un catálogo amplio de cómo definir desde el extremo la capitana, que terminaría con seis tantos. Quedaba mostrar colmillo para ponerle la guinda. El equipo de Salva Guardia activó teclas, siete contra seis en ataque, y comenzó a crecer. Tanto que se llegaba al último minuto en empate. Isa Medeiros en escorzo anotaba un gol decisivo para dar ventaja a nada del cierre. No desaprovechó esa última bala Sandra Monteagudo, otra vez decisiva, para a falta de dos segundos anotar un tanto que firmaba el empate. Sabor amargo para el Costa del Sol Málaga, que tiene el parón internacional para hacer introspección.